SP'liler harekata destek için kan verdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek veren Saadet Partisi (SP) İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve partililer, kan bağışında bulundu.

SP İzmir İl Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek amacıyla Konak Meydanı\'nda kan bağışı yaptı. İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, Türk askerinin terör örgütü PKK/PYD\'ye karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirterek, en kısa sürede hedefe ulaşmalarını ve ülkenin barış ve huzuruna katkı sağlanmasını diledi. İsrail\'in, Amerika\'nın ve diğer Batılı güçlerin olduğu bir bölgede, güven, barış ve istikrar olmayacağını söyleyen Hazırbulan, \"İslam ülkelerinin hemen hepsi ateşler içindeyken, İsrail güvenlik içindedir. Çünkü bölgedeki savaşın asıl sebebi ve sorumlusu ırkçı emperyalizmdir. Saadet Partisi olarak sürekli, ABD ve İsrail\'in müttefik ve dost kabul edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Çünkü onlar dost değil, dost gözüken düşmanlardır. Her zaman bizi birbirimize kırdırmak isteyen, her zaman karışıklıktan beslenen, her zaman bölge üzerinde gözü olan ülkelerdir. ABD ve İsrail\'den stratejik ortak olmaz\" dedi.

Türkiye\'de kalıcı istikrar ve barış için öncelikle yapılması gerekenin, ABD\'ye ait tüm üslerin kapatılması olduğunu savunan Hazırbulan, \"Ordumuz, milletimizin tamamına aittir. Aslında herkes çok iyi biliyor ki Türk ordusu, hiçbir zaman katil devletlerin kan emici orduları gibi olmamıştır. Her zaman mazlum halklar tarafından beklenen bir ordu olmuştur. Şanlı ordumuz Türkiye\'ye tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek, karanlıkları dağıtacak, barış getirecektir. Bizim anlayışımıza göre ordu bir sefere çıktığı zaman arkasından ancak dua edilir ve elimizden ne geliyorsa o yapmaya çalışılır. Tüm milletçe gönlümüz, dualarımız Mehmetçik\'ten yanadır. Ordumuzun yanında ve destekçisi olduğumuzu bir nebze de olsa gösterebilmek için kan bağışında bulunuyoruz\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından SP İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve beraberindeki yaklaşık 40 partili, Konak\'taki Türk Kızılayı\'na ait mobil kan alma aracında kan bağış formunu doldurduktan sonra kan verdi.



