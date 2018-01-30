T24 LogoT24 Logo
Gündem

SP'liler harekata destek için kan verdi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren Saadet Partisi (SP) İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve partililer, kan bağışında bulundu

30 Ocak 2018 18:02

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek veren Saadet Partisi (SP) İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve partililer, kan bağışında bulundu.
SP İzmir İl Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek amacıyla Konak Meydanı\'nda kan bağışı yaptı. İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan, Türk askerinin terör örgütü PKK/PYD\'ye karşı büyük bir mücadele yürüttüğünü belirterek, en kısa sürede hedefe ulaşmalarını ve ülkenin barış ve huzuruna katkı sağlanmasını diledi. İsrail\'in, Amerika\'nın ve diğer Batılı güçlerin olduğu bir bölgede, güven, barış ve istikrar olmayacağını söyleyen Hazırbulan, \"İslam ülkelerinin hemen hepsi ateşler içindeyken, İsrail güvenlik içindedir. Çünkü bölgedeki savaşın asıl sebebi ve sorumlusu ırkçı emperyalizmdir. Saadet Partisi olarak sürekli, ABD ve İsrail\'in müttefik ve dost kabul edilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Çünkü onlar dost değil, dost gözüken düşmanlardır. Her zaman bizi birbirimize kırdırmak isteyen, her zaman karışıklıktan beslenen, her zaman bölge üzerinde gözü olan ülkelerdir. ABD ve İsrail\'den stratejik ortak olmaz\" dedi.
Türkiye\'de kalıcı istikrar ve barış için öncelikle yapılması gerekenin, ABD\'ye ait tüm üslerin kapatılması olduğunu savunan Hazırbulan, \"Ordumuz, milletimizin tamamına aittir. Aslında herkes çok iyi biliyor ki Türk ordusu, hiçbir zaman katil devletlerin kan emici orduları gibi olmamıştır. Her zaman mazlum halklar tarafından beklenen bir ordu olmuştur. Şanlı ordumuz Türkiye\'ye tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirecek, karanlıkları dağıtacak, barış getirecektir. Bizim anlayışımıza göre ordu bir sefere çıktığı zaman arkasından ancak dua edilir ve elimizden ne geliyorsa o yapmaya çalışılır. Tüm milletçe gönlümüz, dualarımız Mehmetçik\'ten yanadır. Ordumuzun yanında ve destekçisi olduğumuzu bir nebze de olsa gösterebilmek için kan bağışında bulunuyoruz\" diye konuştu.
Açıklamanın ardından SP İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan ve beraberindeki yaklaşık 40 partili, Konak\'taki Türk Kızılayı\'na ait mobil kan alma aracında kan bağış formunu doldurduktan sonra kan verdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nevra UÇKAÇİZMİR DHA TÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye AfrinDalı HarekâtıSaadet Partisi SPBaşkanı Zekeriya HazırbulanSP İzmirBaşkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekâtıKonak MeydanıBaşkanı Zekeriya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24