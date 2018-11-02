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SP'li İslam'a sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama', 'suçu ve suçluyu öv

02 Kasım 2018 14:13

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - SAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca sosyal medya paylaşımları nedeniyle \'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama\', \'suçu ve suçluyu övme\' suçlarından  soruşturma başlatıldı.
Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'daki \'@cihangirislam\' adlı hesabından yaptığı paylaşımlarda \'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurum ve organlarını aşağılama\', \'suçu ve suçluyu övme\' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca resen soruşturma başlatıldı.

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