SP'li Arıkan, Kudüs'te düşünülmeden yapılmış hareket yüzünden, zulüm arttı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- SAADET Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, bir grup Kayseri işadamının Kudüs ziyaretinde Türk Bayrağı açmaları ve gözaltına alındıktan sonra bırakılmaları konusuna değinerek, bu olaydan sonra Kudüs\'e giden Türklere ve bölge halkına yapılan zulümlerin arttığını söyledi. Arıkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bundan sonra Kudüs\'e gidenlerin daha dikkatli davranmaları gerektiğini uyardı.

Kayseri’den 18 Ocak’ta Kudüs’e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibi, rehberleri Süleyman Borazan öncülüğünde 6 Türk işadamı ve kafilede bulunanlar MÜSİAD Kayseri yazılı döviz ve Türk Bayrağı ile Mescid-i Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi. İsrail Polisi Kayseri grubundan MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili ve aynı zamanda MÜSİAD eski Şube Başkanı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ile işadamları; Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı’yı gözaltına aldı. Yaklaşık 10 saat gözaltında tutulan iş adamları daha sonra Kayseri’ye dönmüş ve yaptıkları açıklamada ise “Türk bayrağı açtığımız için gözaltına alındık. Psikolojik baskı gördük. 15 gün yasağımız var, ancak 1 ay sonra yine gideceğiz” yönünde açıklamalar yapmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından 25 Ocak’ta beraberindeki arkadaşlarıyla Kudüs’e giden Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıkan, Türk işadamlarının İsrail’de gözaltına alındıkları olay sonrası bölge halkına ve Kudüs’ü ziyarete giden Türklere daha fazla baskı uygulandığını belirtti. Arıkan, Kudüs dönüşünde yaptığı açıklamada, “Mescid-i Aksa\'da bayrak açmak, sonucu düşünülmeden yapılmış bir harekettir. Bayrağı açan arkadaşlar bu işi iyi niyet ile yapmış olsalar da, neticede bu olaydan sonra gerek Kudüs halkına, gerekse Kudüs\'ü ziyaret için gelen Türklere yapılan zulüm artmış, bölge halkı çok zor durumda bırakılmıştır. Bu yazıyı yazıp yazmamakta çok düşündüm ama bundan sonra Kudüs\'e gidecekler için böyle bir uyarının ihtiyaç olduğunu düşündüm” ifadelerini kullandı.

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