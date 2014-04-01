Öldürülen SP'li adayla ilgili AKP'li aday gözaltında

Siirt'in Tillo İlçesi'nde, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Saadet Partisi (SP) Belediye Başkan adayı 56 yaşındaki Behmen Aydın'ın cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, cinayetle ilgili, yeniden seçilen Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Mesut Memduhoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Turan Koyuncu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Tillo ilçesinde SP'li Belediye Başkan adayı Behmen Aydın, Siirt kent merkezindeki Yeni Mahalle'deki evinden dün saat 14.30 sıralarında 5 arkadaşı ile birlikte çıktı. Bu sırada bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler Behmen Aydın ile birlikte yanındakilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda Behmen Aydın ile birlikte yanında bulunan İdham Aydın, Recep Menduhoğlu, Hazım Abbasioğlu, Abdulkerim Abbasioğlu ve Abdulkerim Memduhoğlu ağır yaralandı. Yaralılar gelen ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçak darbesinin kalbine isabet ettiği belirtilen Behmen Aydın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıkları, Behmen Aydın ile yanındaki kişilere siyah otomobil içerisinden inen kişilerin bıçakla saldırdığını, birkaç dakika süren olay sonra aynı araçla olay yerinden kaçtığını söyledi.

Güvenlik güçleri, kaçan saldırganları yakalamak için kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün, seçimde Tillo Belediye Başkanlığı'nı yeniden kazanan AK Partili Mehmet Mesut Memduhoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin sorgusu Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde devam ederken, cinayette 56 AR 007 plakalı Belediye Başkanlığı makam aracının kullanıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınanların bugün hastanedeki sağlık kontrolünden sonra Adliye'ye sevk edilmeleri bekleniyor.

Saldırıda yaralanan 5 kişinin tedavisi Siirt Devlet Hastanesi'nde devam ederken yaşamını yitiren Behmen Aydın'ın cenazesi ise dün gece otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aydın'ın cenazesinin otopsinin ardından Siirt'in Tillo ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Tillo İlçesi'nde AK Parti adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Mesut Memduhoğlu 505 oyla birinci, SP adayı Behmen Aydın 382 oyla ikinci sırada, BDP adayı Seyfettin Aydın ise 95 oyla üçüncü sırada yer almıştı.

SP adayı Behmen Aydın'ın, oyların sayımı sırasında bazı kişilerle tartıştığı öne sürülmüştü.