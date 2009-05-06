SPK'nın Ergenekon listesindeki 96 isim

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nın kiralık kasa araştırması için geçen martta bankalara gönderdiği 143 kişilik listeden sonra Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın da Nisan ayında bankalara 96 isme ait 201 hesabın yer aldığı bir liste gönderdiği ortaya çıktı.



Hürriyet’in haberine göre; SPK’nın "Acil ve önemli" başlığıyla gönderdiği yazıda, listedeki isimlerin hesaplarının bulunduğu banka şubeleri ile müşteri numaraları yer alıyor.



Sözleşmeleri istedi



Ön yazıda, "Ekteki müşterilere ait sözleşmeler, hesap açılış belgeleri, vekaletname fotokopileri; hesap sahiplerinin ve hesaplardaki vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili kılınan kişiler, söz konusu hesaplardan para çekme-yatırmaya yetkili kişiler hakkında isim, iletişim bilgilerinin" elektronik posta yoluyla kuruma bildirilmesi isteniyor.



Yeni isimler de var



BDDK’nın listesinde Ergenekon sanıklarının büyük bir bölümü yer alırken SPK’nınkinde yeni isimler ağırlıkta. Atatürkçü Düşünce Derneği, Stratejik Güvenlik Koruma ve Eğitim A.Ş, dikkat çeken isimlerden. Bu arada bazı isimlerin listede çok sayıda hesabının bulunması dikkat çekti. Örneğin Ferhat Şenatalar’ın sekiz, Akşam Gazetesi Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’nın dört hesabı hakkında bilgi istendi.



SPK listesindeki isimler



Ayten Pınar



Murat Yavuz



Selami Ahmet Yılmaz



Bülent Güngördü



Cengiz Demircioğlu



Bedri Saçan



Ömer Yıldırım



Ahmet Burak Mızrak



Nuran Nurseli Çamlıbel



Mehmet Okan Yılmaz



İbrahim Kurtulan



Ayten Pınar



Vizyoneks Bilgi Tekn. Ltd. Şti.



Ozan Nizam



Nezahat Keleş



Nesrin Göktaş



Turan Özkışlalı



Ümit Ülgen



İlhan Yazgan



Haydar Özbek



Uğur Yılmaz



Levent Kara



Güner Yıldırım



Ayhan Atabek



Göksu Algönül



Pakize Uğur



Binnur Özkışlalı



Erdal Çakır



İbrahim Bolat



Yumnu Mete Uğur



Rıza Kurna



Mustafa Dönmez



Siyami Yalçın



Fatma Sırma Evcan



Stratejik Güv. Kor. ve Eğit. AŞ



İnanç Şenel



Ahmet Hakan Uğur



Neval Nermin Erözbey



Ahmet Rıza Tekin



Ahmet Cemil Ateş



Halis Selçuk Baran



Ahmet Melih İşcan



Serhat Saçan



Mehmet Sait Zorlu



Caner Şeşen



Melih Yüksel



Ali Oktay Şahbaz



Ferran Yorgancıgil



Bülent Güngördü



İffet Temren Küçük



Mızrak Ömer Devrim



Ömer Devrim K.



Gültan Dadak



Cengiz Tarman



Emel Ateş



Selami Ahmet Yılmaz



Kenan Temur



Ahmet Ceyhan



Bekir Çelik



Mehmet Okan Yılmaz



Mehmet Tarman



Cengiz Tarman



Ahmet Burak Mızrak



Haydar Özbek



Semih Sadi



Atatürkçü Düşünce Derneği



Rıza Yılmaz



Sinan Kanadoğlu



Ayten Pınar



Bülent Ersöz



Rabia Kar



Vedat Peker



HEM BDDK, HEM SPK LİSTESİNDEKİ 26 İSİM



Erdal Sarızeybek



Sedat Peker



Ahmet Hurşit Tolon



Yalçın Küçük



Hüseyin Gazi Oğuz



Murat Ağırel



Ümit Özdağ



Yaşar Arslanköylü



Mahir Çayan Güngör



Murat Ağırel



Adil Serdar Saçan



Ayşe Asuman Özdemir



Levent Ersöz



Mehmet Dadak



Murat Çağlar



Ergün Poyraz



Ferhat Şenatalar



Yaşar Yaşer



Murat Özkan



Tolga Sarıoğlu



Rafet Arslan



İsmail Küçükkaya



İsmail Yıldız



Muhterem Bağcı



Satılmış Balkaş



Fuat Ermiş

