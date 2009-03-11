SPK'nın başına Akgiray geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Vedat Akgiray geliyor. Prof. Vedat Akgiray'ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Köşk'e gönderildiği belirtildi. Akgiray, yazılım şirketi Bimeks'in de kurucusu.



SPK'da başkanlık atamasında sona gelindi. 8 Şubat 2003'te üye olarak SPK'ya gelen Turan Erol; Doğan Cansızlar'ın ayrılmasının ardından uzun bir vekalet süreci sonunda Haziran-2007'de başkan olmuştu. Erol'un aslında üye olarak atandığı tarihte yani 8 Şubat günü görev süresi doldu. Ancak yemin ettiği tarih esas alındı ve görev süresi 20 Şubatta bitirildi.



Erol'un yeniden başkan olarak atanacağı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda Erol'dan yana tavır koyduğu bilgisi kulislere yayılmıştı. Ancak Devlet Bakanı Nazım Ekren'in Erol'a çekinceli baktığı dile getirilmişti.



Erol'a ilişkin kararnamenin Başbakanlıkta takıldığına ilişkin geçen hafta kulislere bilgi sızmıştı. Şimdi Turan Erol'un yeniden atanmayacağı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Akgiray'ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği belirtildi.



SPK'da ayrıca geçen yaz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) üye olarak gelen Mustafa Korhan'ın da görev süresi dolmuştu. Korhan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kontenjanından gelmişti. Korhan'ın yeniden atanacağı söyleniyor.



Bimeks'ten ayrılması gerekecek



Akgiray, Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret AŞ'nin kurucusu. 1990'da yurtdışından dönerken, "ek bir işimiz olsun" diye bu sektöre girdi. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği Bölüm Başkanı olan Akgiray, Türkiye'ye 1990'da Bilkent kurulurken davet edildi. Ancak Ankara'da çok az kalan Akgiray daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başladı ve ardından da Bimeks'i kurdu. Ancak Akgiray'ın SPK başkanı olmasının ardından Bimeks'ten ayrılması gerekecek.



Turan Erol ve Mustafa Korhan'ın görev süresinin dolmasından bu yana SPK'da Kurul toplantıları yapılamıyordu.



