-SPK'nın Ağustos ayı beklenti anketi ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Ağustos ayı beklenti anketine göre, katılımcıların yüzde 49'u dolarda, yüzde 50'si de avroda aylık dönemde bir değişim beklemiyor. SPK, 269 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan Ağustos ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre, gösterge bono faiz oranına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki ay, yüzde 44'ü önümüzdeki altı ayda ve yüzde 40'ı önümüzdeki bir yılda değişim beklemiyor. Bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında önümüzdeki altı aylık ve yıllık dönemde gösterge bono faiz oranında artış bekleyen katılımcıların oranının yüzde 50-55'lerden yüzde 40'lara gerilediği gözlendi. ABD dolarına ilişkin olarak da katılımcıların yüzde 49'u önümüzdeki ay değişim beklemiyor. Altı aylık dönemde katılımcıların yüzde 39'u artış beklerken, yüzde 35'i yıllık dönemde dolar kurunda değişim öngörmüyor. Bir önceki dönem anket sonuçları ile karşılaştırıldığında önümüzdeki altı aylık ve yıllık dönemde düşüş bekleyen katılımcıların oranının arttığı, yüzde 15-20'lerden yüzde 30'lara çıktığı tespit edildi. Aylık dönemde katılımcıların yüzde 50'si avroya ya ilişkin olarak değişim beklemezken, altı aylık dönemde değişim beklemeyen ve artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 36 oldu. Katılımcıların yüzde 38'i de avroda yıllık dönemde değişim beklemiyor. Bir önceki döneme kıyasla avroda düşüş bekleyen katılımcıların oranının altı aylık beklentilerde yüzde 18'den yüzde 28'e yükseldiği görüldü. -Borsa- Ankette, katılımcıların önemli bir kısmının İMKB-100 endeksi ve işlem hacminde önümüzdeki ay değişim beklemediği, altı aylık ve yıllık dönemde ise artış beklediği gözlendi. Sonuçlar bir önceki dönem anket sonuçları ile kıyaslandığında İMKB-100 endeksinde önümüzdeki ay düşüş bekleyen katılımcıların oranının yüzde 23'ten yüzde 31'e yükseldiği tespit edildi. Halka açılacak şirket sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 61'i önümüzdeki ay değişim beklemiyor. Altı aylık beklentilerde bir önceki dönem anketinde yüzde 61 olan artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 49'a, yıllık beklentilerde ise bir önceki dönem anketinde yüzde 77 olan artış bekleyen katılımcıların oranı yüzde 68'e geriledi. Reel kesimin yurt dışı borçlanmasına yönelik beklentileri bir önceki dönem anket sonuçları ile benzerlik gösterirken, aylık dönemde katılımcıların yüzde 65'i, altı aylık dönemde yüzde 47'si, yıllık dönemde ise yüzde 37'si borçlanma durumunda bir değişim yaşanmayacağı yönünde görüş bildirdi. Yıllık beklentilerde çoğunluk artış yaşanacağı beklentisine sahip olurken, bu yönde görüş bildiren katılımcıların oranı yüzde 53'e ulaştı. İMKB yatırımcı sayısına ilişkin olarak katılımcıların yüzde 56'sı önümüzdeki ay, yüzde 43'ü önümüzdeki altı ay bir değişim beklemiyor. Yıllık dönemde artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 60'ı buluyor. İstanbul Altın Borsası (İAB) işlem hacmine yönelik olarak katılımcıların çoğunun beklentileri, her üç dönem için de artış yönünde oldu. VOB işlem hacmine yönelik beklentiler bir önceki dönem anket sonuçları ile benzerlik gösterdi. VOB işlem hacminde katılımcıların yüzde 54'ü önümüzdeki ay bir değişim beklemediği yönünde görüş bildirdi, altı aylık ve yıllık dönemlerde ise artış yaşanacağı beklentisi hakim oldu. Yatırım fonları net aktif değerine ilişkin katılımcıların yüzde 64'ü aşkın bir kısmı önümüzdeki ay bir değişim beklemiyor.