SPK'dan Ünal Aysal ve Galatasaray'a para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif AŞ'ye ve eski Başkanı Ünal Aysal'ın da aralarında bulunduğu 7 gerçek kişiye toplam 179 bin 256 lira idari para cezası verdi.

SPK bültenine göre, Garanti Bankası 14 milyar 27 milyon 400 bin lira, Alternatifbank 500 milyon lira, Ziraat Finansal Kiralama AŞ 300 milyon lira, Metag İnşaat Ticaret AŞ 200 milyon lira, Tam Faktoring AŞ 170 milyon lira, MLP Sağlık Hizmetleri AŞ 165 milyon lira, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ 150 milyon lira, Netlog Lojistik Hizmetleri AŞ 100 milyon lira, Mudo Satış Mağazaları AŞ 50 milyon lira ve Kredi Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 36 milyon lira tutarlı borçlanma aracı, Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ ise 4 milyon 545 bin 484 liralık bedelli sermaye artırımı için Kurul'a başvurdu.

Kurul, Garanti Bankası'nın 12 milyar liralık, Ziraat Bankası'nın 9 milyar 351 milyon 600 bin liralık, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 1 milyar 50 milyon liralık, Yüksek İnşaat AŞ'nin 100 milyon liralık, Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 25 milyon liralık ve Vera Varlık Yönetim AŞ'nin 12 milyon 500 bin liralık borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

Evrensel Tarım Maden Gıda İnş. Nak. San. Tic. AŞ paylarının satın alınmasında, CLK Holding AŞ ve bağlı ortaklığı Çelik İplik San. Tic. AŞ'nin 11 milyon 895 bin lira tutarında zarara uğratılmasından dolayı 1 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Kurul, ayrıca CLK Holding AŞ'nin maliki olduğu, kayıtlı değeri 2 milyon 48 bin 439 lira olan taşınmazın usulsüz vehaksız bir şekilde devredilmesi ve şirket'in en az bu tutarda zarara uğratılması nedeniyle 2 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kurul, Gen Yatırım Holding AŞ paylarının devri nedeniyle gerekli özel durum açıklamalarının süresinde ya da hiç yapılmaması nedeniyle 2 gerçek kişiye ayrı ayrı 22 bin 407'şer lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin ilişkili taraflarından olan alacakları konusunda Kurulun 28 Mart 2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere uyulmaması nedeniyle Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal'ın da aralarında bulunduğu 7 gerçek kişiye ayrı ayrı ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'ye 22 bin 407'şer lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran Kurul, 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesine aykırılık nedeniyle Başkent Menkul Değerler AŞ'ye 21 bin 560 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

CLK Holding AŞ'nin maliki olduğu, kayıtlı değeri 2 milyon 48 bin 439 lira olan taşınmazın usulsüz ve haksız bir şekilde devredilmesi ve Şirket'in en az bu tutarda zarar uğratılması dolayısıyla varsa zarar gören yatırımcıların, söz konusu taşınmazın devrine ilişkin yönetim kurulu kararında imzaları bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni aracılığıyla kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta Şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının CLK Holding AŞ'den istenmesine karar veren Kurul, 10 Mart 2014 tarihinde halka açık CLK Holding AŞ'nin maliki olduğu kayıtlı değeri 2 milyon 48 bin 439 lira olan gayrimenkulün haksız ve usulsüz bir şekilde devredilmesi ve Şirket'in en az bu tutarda zarar uğratılması fiiline ilişkin olarak söz konusu gayrimenkulün satışının iptali ile tapu sicil kayıtlarının terkini için dava açılmasına ve üçüncü kişilere devrinin engellenmesi amacıyla mahkemeden ihtiyati tedbir kararı istenmesine karar veren Kurul, CLK Holding AŞ'nin Çankaya ilçesindeki gayrimenkulünün satış işleminin iptali ile tapu sicil kayıtlarının terkini talebiyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin E.2014/802 numaralı dosyası üzerinden açılan davanın devam etmekte olduğunu bildirdi.

Kurul ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulun çeşitli yönetmelikleri, tebliğleri ile ilke kararlarında yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarları 2015 yılı için hesaplayarak yeni tutarları yayımladı.