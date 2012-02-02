-SPK'dan Trabzonspor Sportif AŞ'ye ceza ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Sermaye Piyasası Kurulu, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'ye 34 bin 340 lira idari para cezası verdi. SPK'nın haftalık bülteninde cezaya gerekçe olarak, 1 Haziran 2009-31 Mayıs 2010 özel hesap dönemine ilişkin kar dağıtım işleminin gereğinin yerine getirilmemesi gösterildi. Bu arada, Kurul Uzel Makina Sanayi AŞ'ye de ''Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği''nin ilgili maddesi kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamasının yapılmaması ve şirketin 2010 yılına ait finansal tablolarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının kamuya açıklanmaması gerekçesiyle her bir ihlal için belirlenen asgari tutar olan 18 bin 492 lira olmak üzere toplam 36 bin 984 lira para cezası verilmesine karar verdi.