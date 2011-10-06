-SPK'dan suç duyurusu kararı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), foreks işlemlerine ilişkin mevzuat hükümlerine ve Kurul duyurusuna rağmen izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım hizmetlerini sunmaya devam eden şirket, kurum, kuruluş ve internet siteleri hakkında başlatılan inceleme sonucunda, izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 32 adet internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK'dan yapılan açıklamaya göre; Kurulun resmi internet sitesinde (www.spk.gov.tr) kaldıraçlı alım satım işlemlerine (kamuoyunda bilinen adıyla foreks) ilişkin olarak 26 Eylül 2011 tarihinde yayımlanan duyurusunda, 31 Ağustos 2011 tarihinden itibaren kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yalnızca Kurul tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebileceği belirtildi. Kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi almak için Kurula başvuran aracı kurumların Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Destek Menkul Değerler A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, İntegral Menkul Değerler A.Ş, X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş olduğu, geçiş sürecinden yararlanan ve unvanları duyurulan 7 aracı kurum dışında kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak yatırımcılara herhangi bir şekilde hizmet sunan şirket, kurum, kuruluş ve internet sitelerinin faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi. Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümlerine ve Kurulun duyurusuna rağmen izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım hizmetlerini sunmaya devam şirket, kurum, kuruluş ve internet siteleri hakkında başlatılan inceleme sonuçlarını bugün yapılan toplantıda görüşen Kurul Karar Organının, izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 32 adet internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ''47/1/A-4'' maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, aynı Kanun'un 49. maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen bu internet sitelerine erişimin engellenmesi, bu sitelerin faaliyetlerinin durdurulması konusunda gerekli işlemlerin tesis edilmesine karar verdiği bildirildi. Açıklamada, yatırımcıların ileride bir mağduriyet yaşamamaları için, Kurul tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar aracılığıyla kaldıraçlı alım satım işlemlerini gerçekleştirmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerinin beklendiği, Kurulca yetkilendirilen/yetkilendirilecek kurum ve kuruluşların listesine ''www.spk.gov.tr'' adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi. SPK tarafından izinsiz olarak kaldıraçlı alım satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 32 adet internet sitesi şunlar: ''forex-ufxbank.com/LPS/ForexPros-en, global.fxdd.com, instaforex.com, www.markets.com/tr/, tr.ac-markets.com, tr.finotec.com, turkish.etoro.com, www.etoro.com, www.forexcontrol.com, www.forexsignalsturkey.com, www.fxcmturkce.com, www.fxflat.com, www.hedefonline.com, www.hfx.com, www.hotforex.com, www.ifcmarkets.com, www.liteforex.org, www.migbank.com, www.plus500.com, www.tradeviewforex.com, www.trading212.com, www.ufxbank.com/tr, www.vantagefx.com, www.xforex.com/tr, www.youtradefx.com, www.avafx.com/tr, fxyatirim.com, www.alpari-tr.com, www.forexyard.com, www.ozbeyfinans.com, www.trading-point.com, http://www.finexo.com/.''