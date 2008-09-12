SPK'dan rekor para cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse senedinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, Kemal Ak adlı yatırımcı hakkında 902.5 bin YTL tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Kemal Ak'ın yönlendirdiği, birlikte hareket eden yatırımcıların 1 Eylül 2006-30 Nisan 2007 tarihleri arasındaki Varyo hisse senedi işlemlerine ilişkin Kurulun hükümlerine aykırı olarak gerekli özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle, Kemal Ak hakkında 902 bin 516 YTL'lik idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Global Yatırım Holding A.Ş. hisse senedinde 28-29 Şubat 2008 döneminde gerçekleştirilen işlemleri inceleyen Kurul, 50 bin YTL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



SPK'dan suç duyurusu



Kurul, Kaldera Holding A.Ş. nezdinde yapılan inceleme sonucunda, Kaldera'nın taşınmazlarını kendileriyle ilişkili olan taraflara menfaat sağlamak amacıyla satan, kiralayan veya kullanan eski yönetim kurulu üyeleri Muhittin Tanrıkulu, Hüseyin Kabasakal, Mehmet Özkaya ve Fikri Coşkunsu hakkında emniyeti suiistimal suçu kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



SPK, ÇBS Boya Kimya Sanayi ve Ticareti A.Ş. eski hisse senetlerinde 8 Nisan-26 Mayıs 2005 döneminde, yeni hisse senetlerinde ise 8 Nisan-23 Mayıs 2005 döneminde gerçekleşen işlemleri inceledi. İnceleme sonucunda, İsmet Öğüt, Mindwork Technologies Limited, Fatma Çorum, Sadık Tanga, Dashqin Mansimov, Cengiz Fıçıcıoğlu ve Yusuf Küçük hesabına işlem gerçekleştiren Yalçın Kaya, Yusuf Küçük, Cüneyt Fıçıcıoğlu ve Mindwork Technologies Limited ve Fatma Çorum hesabına işlem gerçekleştiren Aycan Ferik hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca Yalçın Kaya, Cüneyt Fıçıcıoğlu, Yusuf Küçük ve Aycan Ferik hakkındaki işlem yasaklarının yinelenmesini kararlaştırdı.



Kurul, Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin 31 Aralık 2002-30 Eylül 2007 dönemi mali tablo ve faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde inceledi. İnceleme sonucunda, Makina Takım ve Makina Takım Yatırım Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Erol Süren, Makina Takım ve Makina Takım Pazarlama Yönetim Kurulu Üyeleri Gönül Erdemli ve Ayhan Toprak, Makina Takım Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Ongun, Mustafa İlhan Aran ve Neslihan Güzey hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.Kurul ayrıca Mersin Ahşap Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait defter ve belgeleri ibraz etmeyen şirket yönetim kurulu başkanı Sinan Berberoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

