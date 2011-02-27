-SPK'DAN KOMPOZİSYON YARIŞMASI ANKARA (A.A) - 27.02.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarını tanıtmak ve eğitim çağındaki gençlerden başlayarak, tasarruf ve yatırım bilinci oluşturmak amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı bir kompozisyon yarışması düzenliyor. Alınan bilgiye göre, kompozisyon yarışması iki kategoride gerçekleştirilecek. İlk kategoride ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri yarışacak. Öğrenciler, ''ailenizin, parasını borsada, altında ya da gayrimenkulde değerlendirmek arasında kararsız kalmış olduğunu varsayalım. Bu durumda siz hangisini tavsiye edersiniz? Neden?'' sorusuna yanıt arayacak. Ortaöğretim öğrencilerinin katılacağı ikinci kategoride ise öğrenciler, ''sizin yaşınızda olan birisine 100 bin lira para verildiğini düşünelim. Bu parayı finansal piyasalarda (hisse senedi, yatırım fonu, altın vb.) nasıl değerlendirirdiniz? Neden?'' sorusuna verecekleri cevabı anlatacaklar. Yarışmaya katılan çalışma daha önce benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olacak. Yarışma, tüm resmi ve özel ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumu öğrencilerine açık olacak. Ailesi İMKB ve SPK personeli olan öğrenciler yarışmaya katılamayacak. Kompozisyon yarışmasına başvurular, 15 Mart 2011 tarihide başlayacak, 4 Nisan 2011'de sona erecek. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, yarışmaya katılacak kompozisyonları, ''SPK Kurumsal İletişim Dairesi, Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 06530 Balgat/Ankara'' adresine posta yoluyla gönderecek. Yarışmaya gönderilen eserlerin nihai değerlendirmesi her bir kategori için ayrı ayrı olmak üzere beş kişilik bir değerlendirme kurulu tarafından yapılacak. Değerlendirme jürisinde, MEB'i temsilen Türkçe ve edebiyat öğretmeni iki üye, SPK'yı temsilen iki üye ve İMKB'yi temsilen bir üye yer alacak. Yarışma sonuçları, 9 Mayıs 2011'da SPK internet sitesinden ve ''yatirimyapiyorum.gov.tr'' yatırımcı sitesinden açıklanacak. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri 16 Mayıs 2011'de İstanbul'da yapılacak törenle verilecek. İlköğretim öğrencilerinin katılacağı kategoride ilk üç dereceyi alan öğrencilere dizüstü bilgisayar, 4, 5, 6 ve 7. derecelere layık görülen öğrencilere dijital fotoğraf makinesi, ilk 7'ye giren öğrencilere şilt ve SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın imzasını taşıyan belge verilecek. İlk 7 dereceyi alan bu öğrenciler ayrıca İstanbul ve finans kurumları gezisine katılacak. Ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı kategoride ilk üç dereceyi alan öğrencilere dizüstü bilgisayar, 4.-10. derecelere layık görülen öğrencilere dijital fotoğraf makinesi, ilk 10'a giren öğrencilere şilt ve SPK Başkanı Vedat Akgiray'ın imzasını taşıyan belge sunulacak. Ayrıca, ilk 10'a giren öğrenciler İstanbul ve finans kurumları gezisine katılacak.