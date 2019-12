-SPK'DAN "ŞİKE" YORUMU WASHINGTON (A.A) - 22.07.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, futboldaki şike iddialarıyla ilgili olarak, "Eğer şike veya başka bir olay varsa ve bu, bir kağıdın, hisse senedinin, firmanın piyasa değerini etkileyecekse, bu bilginin bir an önce piyasaya gelmesi fevkalade önemli. Bu nedenle kurumların bu konuda kararsızlıkta ısrar ediyor olması hoş değil. Yanlış veya doğru, bir karar alınıp o kararın piyasaya duyurulması lazım" dedi. "Eğer şike varsa ve bu yapılırken borsadan veya diğer sermaye piyasalarından başkalarının pahasına haksız kazanç çıkmışsa, bunun şikeden bile ağır suç olacağını ve yapanı kimsenin kurtaramayacağını" belirten Akgiray, SPK olarak, konuyla ilgili şirketin bir sezon boyunca tüm işlemlerini incelediklerini, hatta iddia edilen maç tarihlerindeki hareketlere baktıklarını" kaydetti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile SPK arasındaki anlaşma için Washington'da bulunan Akgiray, düzenlediği basın toplantısında futbolda şike iddialarına yönelik soruları da yanıtladı. Akgiray, konuyla ilgili "varsayımsal" bazda konuşacağını vurgulayarak, öncelikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere 4 takımın anonim şirket olarak borsada işlem gördüğünü hatırlattı. "Bu dört kulüp arasında arasında şike yaptığı iddia edilen bir takımın puanının silinmesi, şampiyonluğunun alınması, kümesinin düşürülmesi halinde halinde, bunun şirketinin değerini de etkileyeceğine" dikkati çeken Akgiray, bu şirketlerin binlerce küçük yatırımcısı olduğunu belirterek, "başkalarının yaptığı yanlış yüzünden, çoğunluğu masum olan yatırımcıların zor durumda, mağdur kalmasının doğru birşey olmadığını" kaydetti. Akgiray, sözlerine şöyle devam etti: "Dolayısıyla bir olay, şike veya başka bir olay, bir kağıdın, bir hisse senedinin, bir firmanın piyasa değerini etkileyecekse, o haberin, o bilginin piyasaya hemen ulaşmasını sağlamak bizim görevimiz. Yatırımcılar bilsin ki burada bir risk var. Bu bilginin bir an önce piyasaya gelmesi fevkalade önemli. Bu nedenle kurumların bu konuda kararsızlıkta ısrar ediyor olması hoş birşey değil. Çünkü herşey havada kalıyor. Yanlış veya doğru, bir karar alınıp o kararın piyasaya duyurulması lazım. Belki işin hukuki boyutu yavaşlığı gerektiriyor, ona karışamayız ama biz sermaye piyasaları açısından belirsizliğin bir an evvel ortadan kalkmasında büyük fayda görüyoruz. Dolayısıyla bu belirsizlik ortadan kalkmazsa, işin rakamsal riski, boyutu daha fazla büyüyecek, daha büyük sıkıntı olacak". Akgiray, belirsizlik konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) mu kastettiği sorusuna ise "evet" yanıtını verdi.