SPK tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"nde değişiklik yapıldı.



Değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, rehne konu olan sermaye piyasası araçları, mevcut hak sahibi hesabından rehin alanın hesabının bir alt hesabına kaydedilecek.



Rehin veya teminata konu sermaye piyasası aracının lehdara ait alt hesaba kaydı halinde ise bu hakları tesis eden kişiye ait kimlik bilgileri de bu hesapla bağlantılı olarak izlenecek.

