Babacan'ın teklifi, SPK yöneticilerini koltuğundan edecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TBMM’den geçen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kanun tasarısı görüşmelerinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan hesapları alt üst etti. Babacan, yasanının yürürlüğe girdiği tarihte, başkan ve üyelerinin görevlerinin sona ereceğine ilişkin önerge verdi. Kabul edilen, geçici 7. maddede düzenleme yapan önergeye göre, SPK Başkan ve üyelerinin görevleri, kanun gerektirdiği yeni üye yapısının oluşturulabilmesi amacıyla kanunun yayımı tarihinde sona erecek.

Başkan ve üyeler, kalan görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere, kurul başkanlık müşaviri kadrolarına atanacak ve başkan tarafından belirlenen istişare görevleri yürütecek.

Kurum başkanlık müşaviri kadroları, herhangi bir sebeple boşalması ve bu kadrolara atanan başkan ve üyelerin görev sürelerinin sona ermesi halinde hiç bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. Bu kadroya atananlara, mali ve sosyal haklar kapsamında yapılmakta olan ödemelere, görev süreleri sonuna kadar devam edilecek.

Geçici 7. madde

CHP kanadını memnun etti

Babacan’ın düzenlemesi en çok CHP kanadını memnun etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, uzun zamandır, SPK yöneticileri hakkında, “Manipülasyonla suçlanıyorlar. Görevden alınmalılar” demişti. Keskin, 28. Kasım, yani bir hafta önce Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, haklarında davalar olan yöneticilere dikkat çekerek, şu soruları gündeme taşımıştı:

- Sermaye Piyasası Kurulunun temel görevi, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak " olarak ifade edildiğine göre;

- Başbakanlık eski Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Emek'in görevinden istifa etmesine rağmen, söz konusu davanın ana konularından biri olan "yardımlarına başvurduğu ve Kurul'dan alınacak kararları etkilemek üzere irtibata geçtiği "anlaşılan ve halen görevi başında bulunan;

- SPK Kurul Başkanı Vedat Akgiray,- SPK Kurul Üyesi Vahdettin Ertaş ( İddianamede adı geçen 70 sanıktan biri ), SPK Kurul Başkanı Yardımcısı Bekir Sıtkı Şafak, SPK Ortaklılar Finansmanı Dairesi Başkanı Bircan Akpınar, haklarında bu hususta yürütülmekte olan idari bir soruşturma var mıdır? Yoksa ne gibi işlem yapılacaktır?

-Söz konusu şahıslar hala görevlerine devam ederken SPK "temel görevini" nasıl yerine getirecektir? Yöneticileri örgütlü suça karışmış bir kurum, görevini yaparken, güveni nasıl sağlayacaktır?