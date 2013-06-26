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Ekonomi

SPK Mayıs-Haziran dönemindeki işlemlerini incelemeye aldı

SPK aracı kurumlara yazı göndererek 27 Haziran mesai bitimine kadar 20 Mayıs-19 Haziran arasında işlem yapan çalışanlarının TC kimlik numaraları dahil kimlik bilgilerini istedi

26 Haziran 2013 12:05

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı olayları sırasında borsada spekülasyon yapıldığını söylemesiyle harekete geçen SPK, 20 Mayıs-19 Haziran arasında yapılan işlemleri, yazılan raporları ve aracı kurum çalışanlarını incelemeye aldı.


TC kimlik numaraları

SPK aracı kurumlara yazı göndererek 27 Haziran mesai bitimine kadar 20 Mayıs-19 Haziran arasında işlem yapan çalışanlarının TC kimlik numaraları dahil kimlik bilgilerini istedi.

 

Tüm görüşme kayıtları

 

SPK ayrıca söz konusu dönemde müşterilere gönderilen her türlü bilgi notu, yorum ve analiz ile yabancı müşterilerle yapılan işlem ve görüşmelerin kayıtlarını talep etti.

 

Görülmemiş inceleme

 

Wall Street Journal’a konuşan bir aracı kurum genel müdürü “Tüm yabancı işlemlerini, hesaplarını, trader’larla görüşmelerin ses kayıtlarını ve e-mailleri istediler” dedi .

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlara bir yazı göndererek, 20 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında kurumdaki personelin kimlik bilgilerini, yayınlanan araştırma raporlarını ve söz konusu dönemde yabancı müşterilerle yapılan işlem ve görüşmelerin kayıtlarını talep etti.

SPK tarafından dün aracı kurumlara iletilen belgede, istenilen bilgiler şöyle:

- 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan organizasyon şeması,

- 20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde çalışan personelin görev, bölüm ve unvan bilgisi ile TC kimlik numarası,

- 20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde üretilen tüm araştırma raporları, gün içi müşteri bilgilendirme notları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere aracı kurum müşterisine kurumsal veya kişisel olarak gönderilen her türlü bilgi, yorum analiz vb çalışmaların örneği,

- 20 Mayıs-19 Haziran dönemi içerisinde yabancı müşterilerden kuruma iletilen emirlerin niteliği bilgisi, söz konusu emirlere ilişkin telefon kayıtları, yazılı emirlere ilişkin ordinoların, internet yolu ile iletilen emirlere ilişkin chat kayıtları,

- Yabancı müşterilerin emirlerinin ne şekilde alındığı, alınan emirlerin Borsa’ya nasıl ve hangi yollar ile iletildiği bilgisine ihtiyaç duyulmuştur.

 

Son tarih 27 Haziran

 

SPK, bilgilerin 27 Haziran mesai bitimine kadar iletilmesini istedi. Reuters’ın sorusu üzerine SPK tarafından yapılan açıklamada “Evet, böyle bir yazı gönderildi. Bu, Fed’in açıklamaları dönemi ile başlayan ve piyasada gerçekleşen yüksek volatilite dönemine ilişkin sınırlı bir inceleme kararıdır. Zaten inceleme tarihine bakılırsa, 20 Mayıs’ta başlayan Fed açıklamaları dönemine denk geldiği görülüyor” denildi. Bir bankacı ise, “Hedef faiz lobisi olarak adlandırılan yapılanma” dedi.

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