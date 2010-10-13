-SPK İLE BAE MENKUL KIYMET OTORİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi (ESCA) arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı. İki ülke kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen anlaşmayı, Türkiye adına SPK Başkanı Vedat Akgiray, BAE adına da Menkul Kıymetler ve Emtia Otoritesi İcracı Başkanı H.E. Abdulla S. Al Turifi imzaladı. SPK Başkanı Akgiray, imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum olarak dış ilişkilere oldukça fazla önem verdiklerini ve ülkelerarası işbirliklerini artırdıklarını vurguladı. BAE ile yaptıkları anlaşmanın bu yönde imza attıkları 27. anlaşma olduğunu ifade eden Akgiray, bu tür anlaşmanın yapıldığı ülkeler arasında ABD, Almanya, Batı Avrupa'daki ülkelerin hemen hemen tamamı ile Rusya ve Azerbaycan'ın da bulunduğunu, işbirliklerinin bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi. İmzaladıkları anlaşmanın sermaye piyasalarında uluslararası denetim ve kontrol mekanizmasına da ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Akgiray, ''Mesela Londra'da bir kurum veya kişiyle ilgili bilgiye ihtiyacımız olduğunda İngiliz otoritesine yazıyoruz. Onlar gizli bilgileri bile toparlayıp bize yolluyorlar. Amerika ile bu anlamda ilişkimiz biraz daha iyi'' dedi. Otoriteler arasında teknik işbirliğinin zaten yapıldığını, ancak asıl istihbarat paylaşımının önemli olduğunun altını çizen Akgiray, bazı büyük finans kurumları, fonlar ve bankaların bu şekilde hukuki işbirliği anlaşması olan ülkeleri tercih ettiğini, dolayısıyla bu tür anlaşmaları global açılımın hukuksal altyapısı gibi görmek gerektiğini vurguladı. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) çerçevesinde yürüttükleri etkin faaliyetlere de işaret eden Akgiray, Türkiye'nin aynı zamanda IOSCO Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi toplantısı ile konferansına da ev sahipliği yaptığını belirtti.