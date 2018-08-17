SPK, Hürriyet için 'çağrı muafiyet' talebine onay verdi; şirket hisseleri yüzde 20 değer kaybetti

T24

Demirören Medya’nın, Sermaye Piyasa Kurulu’nun (SPK) haziran ayında aldığı ‘zorunlu pay alımına muafiyet’ kararının ardından yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Demirören Medya’nın satışına dair zorunlu pay alımı için hazırlanan bilgi forumuna belli şartlar altında onay verilirken, Hürriyet için de pay alım teklifinden muafiyet talebi kabul edildi.

SPK kararının ardından Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.S. hisseleri (#HURGZ) yüzde 20’ye yakın değer kaybetti.

SPK haftalık bültenine göre kuruldan, Doğan Şirketler Grubu'na ait Demirören Gazetecilik paylarının Demirören Medya tarafından satın alınması sonrasında diğer ortaklara zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan bilgi formuna belli şartlar dahilinde onay verilmesi, Hürriyet ile ilgili olarak ise pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin olumlu karşılanması kararı çıktı.

SPK, Demirören Gazetecilik’in Doğan Holding dışındaki diğer ortaklarının da kontrolün elde edilmesi amacıyla yapılan ödemeden faydalandırılmasını teminen 1 TL nominal değerli Demirören Gazetecilik payı için pay alım teklifi fiyatının en az 1,41585 dolar olarak belirlenmesine ve payların devir tarihinde Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kuru olan 4,4581 TL ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü Merkez Bankası'nca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılmasını karara bağladı.

Ne olmuştu?

Doğan Holding, nisan ayı başında Doğan Gazetecilik, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan TV Holding, Doğan Haber Ajansı, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Doğan Media International GmbH ve Mozaik İletişim Hizmetleri’ndeki payların tamamının 916 milyon dolara Demirören Grubu’na devretmişti.

Demirören Grubu, satış sırasında 2 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli 675 milyon dolar Ziraat Bankası kredi kullanmıştı.

Demirören Medya, Hürriyet Gazetecilik'te zorunlu pay alımı teklifinden muafiyet başvurusu için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) mayıs sonunda başvuruda bulunmuştu.