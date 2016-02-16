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Spor

SPK, Fenerbahçe’nin bedelli sermaye artırımı talebini onayladı

Sermaye artışından 160 milyon TL'nin üzerinde bir gelir bekleniyor

16 Şubat 2016 13:50

SPK, Fenerbahçe'nin tahsisli satmak için gerçekleştireceği bedelli sermaye artırım başvurusunu onayladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) F.Bahçe'nin bedelli sermaye arttırımı talebini onayladı. Sarı-Lacivertli yönetim, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada şirketin 25 milyon TL olan sermayesinin 4 milyon TL arttırılarak 29 milyon TL'ye çıkartılacağını duyurdu.

Sermaye artışından 160 milyon TL'nin üzerinde bir gelir bekleniyor. Toplanacak kaynağın 103 milyon lirası tahvil borcunun ödenmesinde kullanılacak. Kalanı ile bankalara ve futbolculara ödeme yapılacak. Böylece Fenerbahçe, Finansal Fair Play konusunda UEFA'da elini güçlendirecek.

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