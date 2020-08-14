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SPK'dan 27 internet sitesi için kapatma kararı

14 Ağustos 2020 18:35

Sermaye Piyasası Kurlu (SPK) tarafından alınan son karar doğrultusunda 27 internet sitesinin kapatılması için suç duyurusunda bulunulacak.

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