SPK Başkanlığına Vedat Akgiray atandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına Profesör Doktor Vedat Akgiray, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu başkanlığına da Mehmet Küçük atandı.



Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



SPK'da boş bulunan üyeliğe de Mustafa Korhan, TAPDK'da başkan vekilliğine de Yüksel Denli getirildi.



SPK’nın yeni patronu



Turan Erol’un görev süresinin 20 Şubat’ta dolmasıyla boşalan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü Finans Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyordu.



ABD’den döndükten sonra kısa bir süre görev yaptığı Bilkent Üniversitesi’nden Ankara’yı sevmediği için ayrılan Akgiray’ı, SPK başkanlığı görevini üstlenmesinde Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren’in ikna ettiği ifade ediliyor.



Akgiray, aynı zamanda başarılı bir işadamı. Bimeks’in kurucusu. 1990`da yurtdışından dönerken ‘Ek bir işimiz olsun’ diyerek teknoloji sektörüne girdi. Ancak, SPK Başkanı olduktan sonra Bimeks’teki görevinden ayrılması gerekiyor.

