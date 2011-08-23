-SPK Başkanı'ndan yatırımcılara forex uyarısı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, forex işlemlerinin (kaldıraçlı alım satım işlemleri) yüksek oranda risk içerdiğini, döviz piyasaları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirdiğini belirterek, tasarruflarını forex işlemlerine yönlendirmeyi düşünen yatırımcılara, yatırımlarının tümünü kaybetme olasılığı ile karşı karşıya kalabileceklerini dikkate alarak karar vermeleri uyarısında bulundu. Akgiray, AA muhabirine forex işlemleri, riskleri, yatırımcıların dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Vedat Akgiray, forex işlemlerini tüm dünyada cazip kılanın, az miktarda yatırımla yüksek kar elde etme ümidi olduğunu ifade ederek, birçok yatırımcının, sürekli kar elde edildiği gibi gerçeğe aykırı reklam, ilan ve duyurulardan etkilenerek, ellerindeki sınırlı tasarrufları bu alana yönlendirdiğini, ancak kar elde edemedikleri gibi, tasarruflarını da tümüyle kaybedebildiğine dikkati çekti. Kurların, yatırımcıların beklentilerinin aksine hareket etmesi durumunda, büyük zararlarla karşılaşılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Akgiray, döviz piyasasının, dünya üzerindeki birçok gelişmeden etkilendiği, fiyatların değişkenliğinin oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında fiyatların yatırımcıların beklentilerinin aksi yönde değişmesi ve yatırımcıların bu piyasalarda para kaybetmesinin sıklıkla yaşandığını hatırlattı. SPK Başkanı Akgiray, bu nedenle, tasarruflarını kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönlendirmeyi düşünen yatırımcıları, bu işlemlerin yüksek oranda risk içerdiğini, döviz piyasaları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektirdiğini ve yatırımlarının tümünü kaybetme olasılığı ile karşı karşıya kalabileceklerini dikkate alarak karar vermeleri gerektiğini belirtti. -Yetkisiz kuruluşlar- Forex piyasasında ortaya çıkan tek riskin, fiyatların beklentilerin aksine değişmesi sebebiyle zarar etme riski olmadığına dikkati çeken Akgiray, bu işlemlerin yetkilendirilmemiş, hiçbir denetim ve gözetime tabi olmayan kurumların sağladığı platformlar üzerinden yapılması durumunda da yatırımcıların kar elde etseler dahi, çeşitli gerekçelerle karlarının ödenmeyebileceği uyarısında bulundu. Forex işlemlerinin son yıllarda Türkiye'de ciddi işlem hacmine ve yatırımcı sayısına ulaştığını kaydeden Akgiray, bu işlemlerin bugüne kadar herhangi bir gözetim ve denetime tabi olmadan piyasanın kendi belirlediği kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü, 6111 sayılı kanunla kaldıraçlı alım satım işlemlerini düzenleme yetkisinin SPK'ya verildiğini, bu çerçevede Kurulun yaptığı düzenlemelerin 31 Ağustos 2011'de yürürlüğe gireceğini hatırlattı. SPK uzmanları, kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceği gibi zarar riski de bulunduğunu vurgulayarak, yatırımcılara işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamaları ve kısıtlarını dikkate alarak karar vermeleri ikazında bulundu. -Forex nedir?- Esas itibariyle forex, bir ülkenin para birimi karşılığında başka bir ülke parasının alımı ya da satımı olarak tanımlanıyor. Forex, yani döviz alım satım işlemleri ticari, yatırım, riskten korunma ya da spekülatif amaçlarla dövize duyulan ihtiyaçtan dolayı yıllardır uluslararası kambiyo piyasalarında gerçekleştiriliyor. En basit ifadesiyle, 1 ABD Doları=1,50 TL kurundan 150 TL karşılığı 100 ABD Doları alınması bir forex işlemi olarak tanımlanıyor. Son yıllarda geleneksel kullanımından farklı bir şekilde yatırım amaçlı yapılan döviz işlemleri tüm dünyaya yayıldı ve yatırımcılar tarafından büyük rağbet gördü. Forex olarak adlandırılan bu işlemlerde iki ülke parasının birbirine ya da petrol, altın gibi emtia ve kıymetli madenlerin bir ülke parasına göre değeri alım satıma konu oluyor ve yatırımcılara yatırdıkları teminatın belirli bir katına kadar işlem yapma olanağı veriliyor. Kaldıraç oranı olarak adlandırılan bu oran, bazen 1'e 50, 1'e 100 ve hatta 1'e 400'lere kadar ulaşabiliyor.