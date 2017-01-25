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Ekonomi

SPK Başkanı: Piyasadan şirketlere 500 milyar TL aktaracağız

Ertaş, sermaye piyasasından yararlanmayı kolaylaştıran, düzenlemelere bu yıl da devam edeceklerini söyledi

25 Ocak 2017 14:43

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, "Sermaye piyasalarımız yoluyla şirketlerimize bu yıl 500 milyar TL civarında bir kaynak sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ertaş, bu yıl sermaye piyasaları açısından önemli gelişmelere tanıklık edeceklerini ve 2016'da yasal altyapı çalışmaları tamamlanan iki büyük reformun hayata geçirileceğini, bunlardan biri olan otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) devreye girdiğini ifade etti.

"SPK izni ile AB ülkelerinde halka arz"

Vahdettin Ertaş, Avrupa Birliği Ülkeleri Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ESMA), SPK'nın onayladığı izahnameleri kabul edeceğini ilan ettiğini, SPK izni ile şirketlerin, AB ülkelerinde hisse senetlerini halka arz edebileceklerini belirterek, AB ülkeleri dışında bu yetkiyi alan ikinci ülke olduklarını söyledi.

Ertaş, artık tüm şirketlerin, AB ülkelerinde gerçekleştirecekleri pay satışı için ilgili ülke otoritesine yapacakları başvuruda SPK tarafından onaylı izahnameyi sunabileceklerini söyledi.

Halka arzların arz yönünün geliştirilmesi ve şirketlerin bu yönde teşvik edilmesi amacıyla vergi mevzuatında yapılan değişikliklerin de piyasaya olumlu anlamda önemli katkılar sağlayacak gelişmeler olduğunu ifade eden Ertaş, "Borsaya girişte nitelikleri yükselttik, çıkışı kolaylaştırdık. Borsada bulunmaktan memnun olmayan, halka açıklık oranı yüzde 2'nin altında olan şirketlere borsadan çıkmayı mümkün kıldık. Bu düzenleme ile tüm iş dünyasına 'korkmayın, gelin, memnun olmazsanız çıkabilirsiniz' mesajını ilettik" diye konuştu. 

"Şirketlere daha düşük vergi ödeme imkanı"


SPK Başkanı Ertaş, söz konusu düzenlemeyle şirketlere, "yüksek faizle borç kullanma, onun yerine şirketine nakit sermaye koy, paran yoksa da sermaye artırımı yoluyla halka açıl, koyduğun ek sermaye için kredi faizi kadar finansman gideri yaz" dediklerini, böylece daha düşük vergi ödeme imkanı sağladıklarını ifade etti.

 

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