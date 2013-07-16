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Ekonomi

SPK Başkanı Ertaş: Turkcell Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye daha atayacağız

Ertaş: Üç üyeye ek olarak iki üye biz atayacağız, iki üye de ortaklardan isteyip yediye tamamlayacağız

16 Temmuz 2013 15:12

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, halen Turkcell Yönetim Kurulu'nda atadıkları üç bağımsız üyenin bulunduğunu hatırlattı ve en kısa süre içinde iki bağımsız üye daha atayacaklarını söyledi.

Ertaş, "Üç üyeye ek olarak iki üye biz atayacağız, iki üye de ortaklardan isteyip yediye tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

İngiliz Yüksek Mahkemesi Privy Council'in verdiği kararın SPK kararıyla ilgisi olmadığını kaydeden Ertaş, "Şirket Genel Kurul'unu toplarsa bizim atadığımız üyelerin süreleri dolacak" dedi.

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