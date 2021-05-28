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Ekonomi

SPK 4 halka arza daha onay verdi; BMS Çelik, Oyak ve Ünlü Yatırım, Başkent Doğalgaz borsaya geliyor

28 Mayıs 2021 10:55

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım ve Başkent Doğalgaz'ın halka arzlarına onay verdi. Dünya'nın haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş., Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ünlü Yatırım Holding A.Ş ve Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz başvurularını onayladı.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

 

SPKhalka arzBorsa İstanbul
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