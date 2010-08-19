-SPK, 18 UZMAN YARDIMCISI, 1 TEKNİSYEN ALACAK ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 18 adet uzman yardımcısı, 1 adet teknisyen alacak. SPK'nın duyurusuna göre, 18 adet ''Uzman Yardımcısı'' kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) KPSSP5 puanı 85 ve üzerinde olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 360 kişi, uzman yardımcılığı sınavı için başvurabilecek. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 360'ıncı sıradaki aday sayısının 1'den fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacak. Adayların ayrıca, KPSS'nın yabancı dil test sınavında, toplam soru sayısının en az yarısı kadar doğru cevap sayısına sahip ve Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olması gerekiyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi (Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve varsa diğer bölümlerinden), İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi veya Yönetim Bilimleri fakültelerinden, iktisadi ve ticari bilimler fakültelerinin sosyal bilimler eğitimi veren bölümlerinden, üniversite, fakülte ve yüksek okulların en az 4 yıllık eğitim veren istatistik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bankacılık, bankacılık ve finans, bankacılık ve sigortacılık, sermaye piyasası, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi, aktüerya, aktüerya bilimleri, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve işletmecilik, muhasebe, muhasebe bilgi sistemleri, muhasebe ve finansal yönetim, yönetim bilişim sistemleri, işletme bilgi yönetimi, endüstri mühendisliği, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Eğitimi Bölümü'nden mezun 1 Ocak 2010 itibariyle 30 yaşını doldurmamış olanlar başvuru yapabilecek. Başvurular, 16 Ağustos–3 Eylül günleri arasında, yazılı sınav 15-16 Eylül günlerinde yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. SPK'nın İstanbul Temsilciliği için de yarışma sınavı ile 1 adet teknisyen alınacak. Yarışma sınavına, ÖSYM tarafından 2008 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans); KPSSP94 puan türünde en az 70 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 20 kişi katılabilecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının 1'den fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacak. Başvuranların, Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere sahip olması, lise dengi okulların bilişim teknolojileri, bilgisayar, elektrik, elektronik bölümleri ve ilgili diğer bölümlerinden mezun olması, 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmaması gerekiyor. Başvurular, 16 Ağustos - 3 Eylül günleri arasında çalışma saatleri içinde, sınav ise 18 Eylül'de SPK'da yapılacak. Bu arada, sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları 6-7 Kasım'da yapılacak. SPK duyurusunda, sınav başvuru tarihleri ve diğer ayrıntıların ayrıca duyurulacağı ve bu yıl başka lisanslama sınavı yapılmayacağı belirtildi.