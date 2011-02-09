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Dünya

SPİNA BİFİDA HASTALIĞINA YENİ UMUT WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2011 23:51

-SPİNA BİFİDA HASTALIĞINA YENİ UMUT WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - Omurilikte meydana gelen gelişim bozukluğunun, cenine yapılacak müdahaleyle doğumdan aylar önce düzeltilebileceği bildirildi. Açık omurilik anlamına gelen, en sık görülen doğuştan gelen hastalıklardan birisi olan spina bifida ile ilgili yapılan klinik araştırmada, Philadelphia Üniversitesinden Dr. Scott Adzick ve ekibi, hastalığın en ağır şekli olan myelomeningoseli düzeltmek için cerrahi bir yöntem geliştirdi.  Adzick, ceninde spina bifida hastalığının olduğunu öğrenen ebeveynlere ilk kez umut verilebileceğini belirterek, bu klinik araştırmanın, spina bifida için doğumdan önce cerrahi müdahalenin mümkün olduğunu bilimsel olarak gösterdiğini vurguladı. Bugüne dek bu tür ameliyatlar doğumdan sonra yapılıyordu. Bu hastalıkla doğan ve hayatta kalabilen bebekler genellikle hayatları boyunca engelli oluyor. Araştırma, "New England Journal of Medecine" dergisinde yayımlandı.

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