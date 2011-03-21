-SPİL'DE MAHSUR KALAN 3 DAĞCI KURTARILDI MANİSA (A.A) - 21.03.2011 - Manisa Spil Dağı'nda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Spil Dağı'nda dün sabah saatlerinde zirveden aşağıya iniş yaptıkları sırada sağanak yağmurun da etkisiyle Balkaya mevkisinde mahsur kalan Muzaffer Beyazbulut, Fethi Beyazbulut ile Basri Kobal'a ulaşıldı. Manisa İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri ve Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Manisa Şubesinin gayretiyle kurtarılan dağcılar, gazetecilere, dağdan iniş sırasında yollarını kaybettiklerini, havanın da kararmasıyla mahsur kaldıklarını ve durumu telefonla 155 polis imdata bildirdiklerini söylediler. Emniyet güçlerinden yerlerini tarif ederek yardım talebinde bulunduklarını belirten dağcılar, kayalıkların üzerinde yaklaşık 4 saat yardım ekibinin gelmesini beklediklerini, bölgeye ulaşan ekiplerin, güvenli bir şekilde bulundukları yerden kendilerini indirdiğini ifade ettiler. Kurtarılan dağcılar, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dün sabah saatlerinde Spil Dağı zirvesinden aşağı inmek isteyen 3 dağcı, sağanak yağmurun da etkisiyle Balkaya mevkisinde mahsur kalmış ve telefonla ulaştıkları emniyet güçlerinden yardım talebinde bulunmuşlardı.