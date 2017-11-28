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Spil Dağı çevresine 'yılkı atı' levhası

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nce, Spil Dağı Milli Parkı ile özdeşleşen yılkı atlarının doğal ortamlarının korunması ve kazaların önlenmesi için Spil Dağı'nın bazı noktalarına, yılkı atının yola çıkabileceği belirtilen trafik le

28 Kasım 2017 19:30

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyesi\'nce, Spil Dağı Milli Parkı ile özdeşleşen yılkı atlarının doğal ortamlarının korunması ve kazaların önlenmesi için Spil Dağı\'nın bazı noktalarına, yılkı atının yola çıkabileceği belirtilen trafik levhaları yerleştirildi.
Spil Dağı Milli Parkı\'nda yaşayan yılkı atlarının yiyecek bulmak için yola çıkmasıyla meydana gelebilecek kazalara karşı önlem alındı. Milli Park ile özdeşleşen yılkı atlarının korunması amacıyla Spil Dağı\'nın bazı yerlerine, üzerinde yılkı atının resmi bulunan trafik levhaları yerleştirildi.
Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Serdar Akçam, \"Yaptığımız bu çalışmanın bir örneği, Norveç\'te var. Türkiye\'de bu uygulamayı yapan ilk belediyeyiz. Doğal hayatın korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla tedbir amaçlı yapılan bu çalışmanın, yılkı atlarına farkındalığı artıracağını düşünüyoruz. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak ulaşımın ve sürüş güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

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