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Spor

Spikerin 'Türk futbolcuları kilolu' sözlerine Arda'dan ters köşe

Arda Turan: Taraftarların ilgisinden şikayetçi değilim. Yarın öbür gün bu popülaritede de olamayabiliriz

11 Şubat 2014 12:09

Milli futbolcu Arda Turan, Lig TV canlı yayınına katılırken fazla kilolarıyla ilgili gelen soru karşısında spikere "Fazla kilo elinde bir poşetle koşmak gibi bir şey. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Aynı şekilde siz sunucuların da kilolarına dikkat etmesi lazım." şeklinde cevap verdi.

Arda İspanya'da taraftarların ilgisinden memnun olduğunu söylerken, "Burada da futbolculara karşı ilgisi yoğun. Türkiye'de de bundan şikayetçi değilim. Yarın öbür gün bu popülaritede de olamayabiliriz. Kültürlerden dolayı farklılık var. Baba - oğullar mesela birbirlerini farklı severler. İspanyollar da farklı seviyor. Bu ilgiden dolayı memnunum, rahatsızlık duyduğum bir durum değil. " ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Atletico Madrid'in ligdeki durumuyla ilgili olarak ise, "İyi gittiğimiz ortada ama bugünlerde iyi gitmek önemli değil. Sezonun sonunu getirmek önemli. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak istiyoruz. Antrenmanlar çok ağır geçiyor, savaşıyoruz. Umarız bizim için güzel olur" ifadelerini kullandı.

 

Arda sıkıştırdı

 

Arda Turan, Lig TV spikerinin "Pazartesi gecesi futbolunda gündeme geldi. Şansal Büyüka gündeme getirdi. Türkiye'de zaman zaman futbolcuların bakmadığı, fazla kiloları olduğu, Avrupa'da ise bu durumun tersi olduğu söylendi. Tümer Metin de bunu söyledi" şeklindeki sorusunu ise:

"Nazlı anlamadım, laf mı sokuyorsun şu anda? (Gülerek) Galatasaray'da ağır bir sakatlık geçirdim. Kortizon iğnesi oldum ve bu etkili oldu. Ağrılarım vardı. Türk yemekleri de bunda etkili oldu. Türkiye'de fazla kilolar sıkıntı oluyor. Kilo önemli. Dikkat etmek lazım. Fazla kilo elinde bir poşetle koşmak gibi bir şey. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. O zamanlar yaşım gençti. Şansal ağabey de doğru söylemiş. Aynı şekilde siz sunucuların da kilolarına dikkat etmesi lazım." diyerek cevapladı.

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