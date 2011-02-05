Spikerin Mübarek isyanı

T24 - Mısır Devlet Televizyonu Nil TV’nin 21 yıllık spikeri Şehira Emin, iktidar yanlısı yayınlardan bıkıp istifa etti. Emin, isyan eden halkın arasına katıldı.



Radikal gazetesinin haberine göre; Mısır Devlet Televizyonu Nil TV’nin deneyimli spikeri Şehira Emin, ülkesinde isyan yaşanırken gazetecilik mesleğini bir kenara bırakarak safını belirledi.

Şehira Emin, gösterilerin kalbi olan Tahrir Meydanı’ndan geçerken halkın attığı sloganlardan etkilenip, istifa kararı aldı.

Emin, cep telefonundan patronuna “Artık o binaya bir daha girmeyeceğim” diye mesaj attı.

Gösterilere katılmaları konusunda uyarıldıklarını belirten Emin, “Günlerdir baskı altındaydım, yüreğin artık buna dayanamadı” dedi.

Şehira Emin, kendilerine yalnızca Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek destekçileriyle yayın yapılması izni verildiğini söyledi.

Yapılan yayınların yanıltıcı olduğunu ifade eden Emin, günlerini yetkililerle röportaj yaparak ve İçişleri’nden gelen basın bültenlerini okuyarak geçirdiğini dile getirdi.



