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Spiker Kübra Eken'i darp eden eşine 12 ay 15 gün hapis (1) 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- SPİKER eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

04 Aralık 2018 17:20

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- SPİKER eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

(FOTOĞRAFLI) 

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