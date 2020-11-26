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Spiker, 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu

26 Kasım 2020 00:11

Ordu merkezli uydudan yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu. 

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi. 

Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu. 

Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da kanala destek verdi. 

 

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Ebru Poyraz25 kasımmorluk iziyle haber sundu
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