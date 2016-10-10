Spiegel:IŞİD şüphelisini Suriyeliler yakaladı

Saksonya Federal Emniyet Teşkilatı Müdürü Jörg Michaelis, Dresden'de yaptığı açıklamada şüphelinin yaklaşım ve davranışlarının IŞİD bağlantısı olduğuna işaret ettiğini söyledi. El Bekir'in bombalı saldırı hazırlığında olduğunu kaydeden Jörg Michaelis, zanlının internette tahrip kalıbı yapımı ile ilgili bilgi topladığını ve bunun için gerekli malzemeleri temin ettiğini söyledi. Michaelis "tahrip kalıbının bir intihar saldırısı yeleği biçiminde hemen hemen hazır ya da kullanılabilir durumda olduğunu varsaydıklarını" ifade etti.

Jörg Michaelis, polisin Chemnitz'de yaptığı operasyonda şüphelinin kaçmasına bilinçli olarak izin verdiği yönündeki eleştiriye ilişkin de bir açıklama yaptı. Michaelis, "şahsa binanın dışında müdahale etmek istedikleri" için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Binanın erkenden boşaltılmasını da zanlıyı alarma geçirebileceğini ve üzerindeki patlayıcıları ateşleyebileceğini düşündükleri için tercih etmediklerini sözlerine ekledi.

Polisin verdiği bilgilere göre 22 yaşındaki zanlıya binanın dışına çıkar çıkmaz "dur" ihtarında bulunuldu. Zanlının yanıt vermemesi üzerine bir el uyarı ateşi açıldı. Cabir El Bekir buna da tepki vermeyince riskli olduğu için üzerine ateş açılmadı ve zanlı kaçmayı başardı.

Spiegel: Suriyeliler yakalayıp polise teslim etti

Spiegel Online'ın iddiasına göre Cabir El Bekir'in daha sonra Leipzig'de yakalanmasına bir başka Suriye vatandaşı yardımcı oldu. İddiaya göre Chemnitz'de polisin elinden kurtulan El Bekir, Leipzig Ana Tren İstasyonu'nda bir Suriyeliden yardım isteyerek bir geceliğine onda kalıp kalamayacağını sordu. Suriyeli onu evine davet etti. Suriyeli evsahibi polisin kamuoyuyla paylaştığı fotoğraflardan zanlıyı tanıdı ve evdeki başka Suriyelilerle birlikte El Bekir'in üzerine çullanarak onu bağladı. Suriyeliler Leipzig'e gelen Alman polisine zanlıyı bağlanmış halde teslim etti.

Alman polisi bir Suriye vatandaşının operasyondaki yardımını kabul etmekle birlikte operasyonun nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı vermedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, El Bekir'in yakalanmasında yardımcı olan Suriyeliye teşekkür etti. Saksonya Eyaleti Başbakanı Stanislaw Tillich de "Verdiği kritik bilgi ve davranışıyla, çabuk başarıyı mümkün kıldığı için, cesur ve sorumluluk bilincine sahip Suriyeliye özellikle teşekkür ederim" dedi.

Saksonya İçişleri Bakanı Markus Ulbig 22 yaşındaki şüphelinin bugün bir tutuklama hâkimine çıkartılacağını söyledi. Şüphelinin yakalanmasının "fevkalade bir başarı" olduğunu ifade eden Ulbig yerel ve merkezi düzeyde güvenlik makamlarının "sonuç alıcı ve başarılı" bir biçimde çalıştıklarını söyledi.

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AFP/dpa/EC/HS