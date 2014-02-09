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Dünya
Deutsche Welle

Spiegel'den Paris cinayetleri iddiası

Spiegel dergisi, Alman güvenlik birimlerinin, MİT'in Paris'te üç Kürt kadının öldürüldüğü cinayetlerle bağlantısı olduğuna dair şüpheleri olduğunu ileri sürdü. Haberde MİT ile işbirliğinin sınırlandırıldığı iddia edildi.

09 Şubat 2014 15:56


Haftalık Spiegel dergisinin yarın çıkacak yeni sayısında, 2013 Ocak ayında Paris'te başlarından vurularak öldürülen üç kadının ölümüyle ilgili kapsamlı bir haber yeralıyor. Haberde Alman güvenlik birimlerinin, cinayetlerle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bağlantısı olduğu şüphesini taşıdığı iddiasına yer verildi.

Haberde ocak ayında bazı internet sayfalarına yansıyan, MİT'e ait olduğu iddia edilen belgenin Alman makamlarını bu yönde alarma geçirdiği belirtildi. Belgede, öldürülen üç kadından birinin susturulması yönünde ifadelerin yer aldığı kaydedildi. Spiegel, bu belgede bulunan filigranın MİT'e ait gerçek bir görünüm taşıdığını yazdı. Haberde, üst düzey bir Alman güvenlik görevlisinin konuyla ilgili açıklamalarına da yer verildi. Alman yetkilinin, "Bu belge sahteyse, o zaman insanı yanıltabilecek kadar gerçek" sözlerini sarf ettiği kaydedildi.

MİT'le işbirliği sınırlandırıldı mı?

Haberde güvenlik çevrelerine dayandırılarak, Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, Paris'teki cinayetlerle bağlantısı olabileceği şüphesini taşıdığından, MİT ile işbirliğini sınırlandırma kararı aldığı iddiasına da yer verildi. Spiegel, Alman güvenlik birimlerinin, kişilere ait bilgileri MİT'e artık çok büyük bir dikkatle verdiğini öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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