Spiegel'den dev Türkiye eki

* Almanya’da yayımlanan haftalık haber dergisi Spiegel’in "Spiegel Special" ekinde Türkiye konu ediliyor. "Gelişim atağındaki ülke Türkiye" başlığıyla yayınlanan ilavenin kapağında başörtülü ve başörtüsüz iki genç kadın, cami ve çarşı görüntülerine yer veriliyor.



* İfade özgürlüğünü kapsayan tartışmalı 301’inci maddenin de konu edildiği yazıda "En iyisi, Türk milletiyle ilgili şaka yapmamak. Çünkü aksine davrananlara dört yıla kadar hapis cezası verilebiliyor" deniliyor.



Türkiye’nin Frankfurt Kitap Fuarı’na 'onur konuğu ülke' olarak katılması nedeniyle yayımlanan 130 sayfalık ekte, Türk sosyal yaşamı, eğlence kültürü ve edebiyatına büyük yer ayrılıyor. Atatürk ve devrimlerinin yanı sıra ilavede Nobel ödüllü Orhan Pamuk’tan Fethullah Gülen’e, ’Transeksüel diva’ Bülent Ersoy’dan Elif Şafak’a kadar vitrindeki Türkler tanıtılıyor.



Hürriyet gazetesinin haberine göre dergide, "Ben Türkiyeyim" başlığıyla yayınlanan yazıda Atatürk anlatılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı’dan kalan harabelerin üzerine demir gibi bir enerjiyle yeni bir ulus inşa ettiği vurgulanırken, "Başka neredeyse hiç bir ülkenin oluşumunda bir devlet adamının bu kadar etkisi olmamıştır" ifadesi kullanılıyor.



Pamuk’la söyleşi



2006’da Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Orhan Pamuk’la son romanı Masumiyet Müzesi üzerine yapılan geniş bir söyleşiye yer veriliyor. "Herkes korkuyor" başlıklı söyleşide, yazarın İstanbul’da kurmak istediği müze ve Türkiye’nin Batı’ya duyduğu özlemi yazarın dilinden aktarılıyor.



Gülen yargılanabilir



130 sayfalık dergide Fethullah Gülen de tanıtılıyor. "Melek ve canavar" başlıklı haberde, Gülen hareketinin çıkış noktası ve günümüzde medya ve sosyal yaşama olan etkileri aktarılıyor. Gülen’in Papa ile görüşmesine özel yer verilen dergide, halen ABD’de yaşadığı ve Türkiye’de rejimi değiştirmeye yönelik hareketlerinden ötürü yargılanabileceği ifade ediliyor.





