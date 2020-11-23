Spiegel: Türkiye Libya açıklarındaki yük gemisinin kontrolüne izin vermedi

Spiegel'in haberine göre, Türkiye Libya açıklarındaki Türk yük gemisi Rosaline-A'yı yasa dışı silah taşımak şüphesiyle kontrol etmek isteyen AB misyonu bünyesinde görevli Alman askerlerine izin vermedi.

Alman yayın kuruluşu Der Spiegel'in haber sitesinde yer alan haberde, Türk hükümetinin Rosaline-A adlı yük gemisinin kontrolünü son dakikada engellediği ifade edildi.

Habere göre, Avrupa Birliği (AB) misyonu "Irini" bünyesinde görevli "Hamburg" adlı Alman ordusuna ait fırkateyn Pazar günü Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin 200 kilometre açıklarında bulunan Rosaline-A adlı Türk gemisini yasa dışı silah taşıdığı şüphesiyle durdurdu ve kontrol etmek istedi. Ancak Türk hükümeti Alman askerlerinin Türk gemisini kontrol etmesini protesto etti ve AB misyonuna gemisinin kontrol edilmesine izin verilmediği bildirildi. Bunun üzerine AB bünyesinde görev yapan Alman askerlerinin gemiyi terk ettiği ve geminin rotasına devam ettiği belirtildi. Rosaline-A adlı Türk gemisinin Misrata Limanı'nda demir atması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB'nin "Irini" adlı askeri misyonu 2020'nin Mart ayında başlamıştı. Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor.

DW,dpa/BÖ,EC

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