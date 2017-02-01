Spiegel: Türkiye keşif görüntülerine erişim istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasındaki İncirlik tartışması yeniden alevlendi. Haber portalı Spiegel'in edindiği bilgilere göre bir Türk general Tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntülere kendilerine doğrudan erişim sağlanmasını istedi.

Spiegel haberini Ankara'daki Almanya Büyükelçiliğinden ulaştığı güvenilir kaynaklara dayandırdı.

Haberde söz konusu Tuğgeneralin, "uçakların elde ettiği keşif görüntülerine doğrudan erişim sağlanması halinde Türkiye'nin İncirlik'te Alman birlikleri için planlanan yenileme çalışmalarına izni vereceğini söylediği" belirtildi. Haberle ilgili Alman Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının bir yorum yapmadığına da dikkat çekildi.

Kısıtlı erişim

Türkiye'nin Alman keşif uçakları tarafından çekilen Irak ve Suriye'dek IŞİD hedeflerinin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarına kısıtlı erişimi bulunuyor. Almanya'nın bununla keşif uçaklarının elde ettiği bilgilerin Türkiye tarafından IŞİD karşıtı operasyonlar haricinde Kürtlere yönelik askeri operasyonlarda kullanılmasının önüne geçmeyi amaçladığı savunuluyor.

Almanya Savunma Bakanlığı da keşif uçaklarının elde ettiği görüntülerin sadece IŞİD'le mücadele çerçevesinde müttefik ülkelerle paylaşıldığını doğruladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca onarım çalışmalarına başlamak için uzun süredir onay beklendiği, Türk tarafının söz konusu projeye neden hala imza atmadığının ise bilinmediği belirtildi.

Geçen yıl kasım ayında, Almanya'nın Adana'daki İncirlik Üssü'ne alternatif arayışında olduğu açıklanmıştı. Alman Meclisi'nin ‘Ermeni soykırımını' tanıyan kararının ardından Ankara ile Berlin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Türk hükümeti, uzun süre Alman milletvekillerinin Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemişti.

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dpa/SÖ/HS