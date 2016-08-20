Spiegel: Türkiye BND’den yardım istedi



Der Spiegel'in haberine göre, Türk istihbarat servisi MİT, Gülen hareketiyle mücadelesine Alman dış istihbarat servisi BND'yi de dâhil etmek istiyor.

Der Spiegel gizli bir belgeye dayandırdığı haberinde, MİT'in BND'den Fethullah Gülen destekçilerinin üzerine gidip, bu kişilerin iadesini sağlamak için yetkililer ve milletvekilleri üzerinde etkili olmasını istediği yazıldı.

15 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında, Türk yetkililerin takip edilmesi için 40 kişinin ismini verdiği, üç kişinin de iadesini talep ettiği bildirildi.

“Dışişleri Bakanlığı'nı uyardı”

Haberde, Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer'in Alman Dışişleri Bakanlığı'nı Gülen konusunda defalarca kez uyardığı yazıldı.

Aralarında Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Saksonya'nın da bulunduğu 11 eyalette ortak bir tutum takınılması talebiyle diplomatların eyalet yönetimlerine başvurduğu kaydedildi. Ancak tüm eyaletlerin, Gülen hareketinin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nca izlenmesi talebini reddettiği belirtildi.

Berlin'e hükümet eden belediye başkanı Michael Müller (SPD) ve Baden-Württemberg eyaleti başbakanı Winfried Kretschmann (Yeşiller) de sık sık Türkiye'nin bu konuda nüfuz etme çabasında bulunduğunu bildirdi.

Müller, Berlin'deki Türk hükümet temsilcilerinin eyalet hükümetinin Gülen hareketine karşı adım atmaya hazır olup olmadığını sorduğunu söyledi. Müller, özellikle eğitim kurumlarından bahsedildiğini belirtti.

Kretschmann ise Türk Konsolosluğu'nun eyalet hükümetinden Türk hükümetince Gülen hareketi tarafından işletildiği düşünülen dernek, kurum ve okulların denetlenmesini istediğini söyledi. Eyalet başbakanı bu talebi geri çevirdiğini belirtti.

BND'den yorum yok

Der Spiegel'in haberine göre, BND haberle ilgili bir yorumda bulunmak istemedi.

BND'nin “sadece Alman hükümeti ve Federal Meclis'in ilgili birimlerine rapor verdiklerini” ifade ettiği belirtildi.