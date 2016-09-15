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Dünya
Deutsche Welle

Spiegel: Türk hükümetinin basın özgürlüğü anlayışını benimsemiyoruz

Türkiye hakkındaki özel sayısında kullandığı ’Bir Ülke Özgürlüğünü Yitiriyor’ alt başlığı nedeniyle Ankara'nın eleştirilerine hedef olan Spiegel suçlamaları reddetti

15 Eylül 2016 18:34


Almanya'da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisinin salı günü piyasaya çıkan özel Türkiye sayısı, Türkiye ile dergi yönetimi arasında restleşmeye neden oldu. Merkezi Hamburg'da bulunan Der Spiegel'den Türk hükümetinin eleştirilerine yanıt geldi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Klaus Brinkbäumer, "Türkiye hakkındaki haberlerimiz itinayla hazırlanmaktadır ve doğrudur" dedi. Brinkbäumer, "Türkiye ne kadar gazeteciyi hapse attı? Türk hükümetinin basın özgürlüğü anlayışını kesinlikle benimsemiyoruz" diye konuştu.

 

"Çarpık ve önyargılı"

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, derginin Türkiye sayısı hakkında "Oluşturmaya çalışılan imajın, Avrupa'da bir kısım medya organlarının uzun zamandan beri Türkiye'yi hedef alarak kamuoyundaki imajını yıpratmayı amaçlayan çarpık ve önyargılı zihniyetinin yeni bir tezahürü" olduğunu belirtmişti.

Bilgiç derginin kapağının tahrik edici olduğunu, sadece Türkiye değil İslamiyet hakkında da olumsuz algı oluşturacak şekilde hazırlandığını belirtti. 13 Eylül tarihinde yayınlanan özel sayıyı “15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe teşebbüsü sırasında, Türk halkının yaşamı pahasına kahramanca verdiği demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesini ısrarla görmezden gelme ve maksatlı biçimde çarpıtma çabası” olarak nitelendiren Bilgiç, halkın büyük desteğiyle demokratik olarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı tanımlarla karalamaya yönelik çabaları da esefle kınadıklarını dile getirdi.

Der Spiegel dergisinin özel Türkiye sayısının kapağında diktatör olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, arka planda da minareleri füze biçiminde resmedilen bir cami yer alıyor. Başlık olarak "Yangın Yeri Türkiye" ifadesini kullanan dergi, daha küçük harflerle üst başlık olarak da "Bir Ülke Özgürlüğünü Yitiriyor" ifadelerine yer veriyor. Derginin Türkiye muhabiri Hasnain Kazim Türkiye'de akreditasyonunun uzatılmaması nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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