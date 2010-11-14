Spiegel: TSK dünyanın en büyük porno arşivine sahip

T24 - Askerlik hizmetinden muaf tutulacak eşcinsellerden fotoğraf istendiğine dair bir haber yapan Alman Der Spiegel dergisinin iddiasının doğru olmadığını vurgulayan Genelkurmay Başkanlığı, dergiyi Alman Basın Konseyi’ne şikâyet etti.



Alman dergisi Spiegel’in yayımladığı bir makalede, TSK’nın eşcinsellerden askerlik hizmetlerinden muaf tutulmaları için eşcinselliklerini fotoğraf ve görüntülerle belgelemelerini istediği, sonra da bu fotoğrafları arşivlediği, böylece TSK’nın “dünyanın en büyük porno arşivine sahip olduğu” şeklinde ifadeler yer aldı.



Bunun üzerine Gazeteport internet sitesi de Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’na derginin bu iddialarını sordu. Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı’ndan siteye gönderilen yanıtta, söz konusu derginin, asılsız iddiaları nedeniyle Alman Basın Konseyi’ne şikâyet edildiği ve “düzeltme başvurusu” yapıldığı kaydedildi.

‘Raporu olan engelliler muaf’

Genelkurmay’dan gelen bilgi notunda da İletişim Daire Başkanlığı’nın Alman Basın Konseyi’ne iletilen şikâyet mektubundaki şu ifadeler yer aldı:





“Eşcinsel olduğunu beyan edenlerden kesinlikle durumunu belgelemek maksadıyla fotoğraf veya görüntü istenmemektedir. Kişi fotoğraf veya görüntü getirse dahi bunlar askerliğe elverişlilik kararında dikkate alınmamaktadır. TSK’nın bu tarz fotoğrafları arşivlediği iddiası da kesinlikle doğru değildir.”



Dergideki makalede yer alan, engellilerin de askerlik yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığının da vurgulandığı mektupta, “Tamamı uzman hekimlerden oluşan heyet raporu ile durumunu belgeleyen engelliler askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadır” denildi.



Genelkurmay, şikâyet mektubunda, Der Spiegel’in söz konusu makalesinin başlığının “General için porno” olduğuna dikkat çekerek, bu başlığın kasıtlı biçimde TSK’nın üst kademesi ile “porno” kelimesini ilişkilendirdiğini ve okuyucularda yanlış bir algı oluşturmaya çalışıldığını vurguladı.



