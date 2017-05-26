Spiegel: Konya'ya ziyaret izni meselesi çözüldü

Haftalık Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, Alman vekillerin Konya Hava Üssü'nde NATO misyonu çerçevesinde görev yapan Alman askerlerini ziyaret sorununun çözüldüğü aktarıldı.

Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Konya'ya yapılan tüm uçuşların NATO uçuşu olarak deklare edilmesi önerisinde bulundu. Böylelikle, federal meclis üyelerinin Konya'ya yapacağı ziyaretlerin Türk hükümeti tarafından onaylanması gerekmeyecek. Gabriel'in önerisine göre, NATO'nun Ankara'yı bilgilendirmesi yeterli olacak.

Der Spiegel'in haberinde, Türk hükümetinin Gabriel'in bu önerisine yeşil ışık yaktığı da belirtildi. Brüksel'de dün yapılan NATO liderler zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Alman mevkîdaşı Sigmar Gabriel ile ikili görüşmeler için biraraya gelmişti.

NATO misyonu çerçevesinde Konya 3. Ana Jet Üssü'nde konuşlanan Alman askerleri IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona AWACS erken uyarı uçaklarıyla destek veriyor.

AWACS uçakları 400 kilometre menzile kadar mevcut uçakları konumuyla birlikte teşhis edebiliyor. Konya'daki üste NATO misyonu çerçevesinde görev yapan 50 NATO askerinin yüzde 30'unu Alman askerleri oluşturuyor.

İncirlik'ten sonra Konya da sorgulanmıştı

Türkiye'nin Alman vekillere İncirlik'te konuşlanan Alman askerlerini ziyaret izni vermemesi Almanya'da tepkiyle karşılanıyor. İncirlik'e alternatif üs aranmasını isteyen Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel geçen hafta Konya'da AWACS misyonunda görev yapan Alman askerlerinin de çekilebileceğinin sinyalini vermişti. Ancak Başbakan Merkel'in İncirlik ve Konya'daki misyonların birbirinden ayrı ele alınması gerektiği kanaatinde olduğu belirtiliyor.

Ankara, mart ayında Sol Parti milletvekili Jan van Aken'in Konya'daki Alman askerlerini ziyaretine izin vermemişti.

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DW/AFP/dpa, JD/ÖA