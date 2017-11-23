Spiegel: Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’in Erbil gezisi engellendi

Der Spiegel'in haberine göre Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in gezisini diplomatik olmayan bir biçimde engelledi. Habere göre Alman Bakan önce Bağdat ardından da Erbil'e giderek mekik diplomasisinde bulunmak istiyordu. Kasım ayı başında merkezi hükümetle görüşmelerde bulunmak isteyen Gabriel ardından Erbil'e geçerek tarafları müzakerelerde bulunmaya ikna etme niyetindeydi. Irak hükümeti Alman Dışişleri'ne Gabriel'in Bağdat'a gelebileceği ancak Erbil'e yapılacak ziyaretin arzu edilmediği sinyalini verdi. Bunun üzerine devreye Almanya Başbakanı Angela Merkel devreye girdi. Merkel'in İbadi ile yaptığı telefon görüşmesi de sonuç vermeyince Gabriel resmi ziyaretlerini bütünüyle iptal etti.

Bağdat ile Erbil arasındaki ipler 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumuyla birlikte gerilmişti. Irak yönetimi bu adıma tepki olarak peşmerge kontrolündeki tartışmalı bölgeleri geri almak için askeri operasyon başlatmış, Kerkük tamamen merkezi yönetimin eline geçmişti. Kürt bölgesindeki uluslararası havalimanlarına uçuşlar bloke edilirken Bağdat sınır kapılarının kontrolünü de geri almıştı.

Irak Federal Anayasa Mahkemesi Pazartesi günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Bağdat ile Erbil arasında yaşanan gerilim üzerine Almanya IŞİD ile mücadele çerçevesinde IKBY'ye bağlı peşmergelere 2014 yılından beri verdiği askeri eğitimi ekim ayı ortalarında askıya almıştı.

Spiegel, DW/EC,HS

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