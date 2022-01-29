Spiegel: Almanya casusluk iddiasıyla Rus diplomatı sınır dışı etti

Alman basınında yer alan bir habere göre, Almanya, Rusya'nın Münih'teki konsolosluğunda çalışan bir diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı etti.

Der Spiegel'de Cuma günü yayınlanan habere göre, Almanya, Rusya'nın Münih Konsolosluğunda çalışan ve Alman makamları tarafından diplomat olarak akreditasyonu bulunan bir kişiyi 2021 yılında persona non grata olarak da bilinen istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden sınır dışı etti. Süreçle ilgili bilgi sahibi kişilerin Der Spiegel'e verdiği bilgiye göre sınır dışı edilen diplomat aslen Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi (SWR) çalışanıydı ve sadece görünürde diplomat olarak akredite edilmişti. Diplomatla ilgili durumun, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Augsburg Üniversitesi'nde araştırmacı olan Rus Ilnur N. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıktığı ve diplomatın Ilnur N.'ye aracılık ettiği aktarıldı.

Rus araştırmacı Ilnur N. hakkında dava

Haziran 2021'de tutuklanan Ilnur N. hakkında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Perşembe günü casusluk iddiasıyla dava açıldığını açıkladı. Ilnur N. hakkında açılan davada, Avrupa'nın Ariane isimli uzay fırlatma teknolojisiyle ilgili bilgileri SWR'ye ilettiği iddiası yer alıyor. Ilnur N.'nin soruşturmayı yürüten müfettişlere, Rus istihbaratı ile iş birliği yaptığının farkında olmadığını söylediği aktarıldı.

Haberde Rus diplomatın diplomatik statüsü nedeniyle bir soruşturmaya tabi tutulamadığını ve Ilnur N.'nin tutuklanmasından kısa bir süre sonra da Almanya'yı terk etmek durumunda kaldığı belirtildi.

Almanya daha önce de Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Berlin'de 2019 yılında bir Çeçen komutanın öldürülmesiyle ilgili davada Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Aralık 2021'de cinayetin Rus resmi makamlarının talimatı doğrultusunda işlendiği sonucuna varmasının ardından Almanya, iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da bu adıma yanıt olarak iki Alman diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti. Almanya'da 100'den fazla akredite Rus diplomat bulunuyor.