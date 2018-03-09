Spiegel: AfD milletvekili Kuzey Irak'ta

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir grup milletvekilinin bu hafta başında Şam'ı ziyaret ederek Esad rejimine yakın üst düzey isimlerle görüşmesinin ardından partinin tartışmalı yeni bir ziyareti daha ortaya çıktı. Haftalık Der Spiegel dergisinin yeni sayısında yer alan habere göre AfD'nin Federal Meclis milletvekili Ulrich Oehme şu sıralar Irak'ta temaslada bulunuyor.

Milletvekilinin Türkiye'den Kuzey Irak'a geçtiği belirtildi. AfD'den bir sözcü Spiegel'e yaptığı açıklamada, Oehme'nin bölgeye yerel yardım örgütlerini desteklemek için gittiğini söyleyerek ziyareti doğruladı. Federal Meclis Kalkınma Komisyonu üyesi Oehme'nin Irak'taki Alman yardım kuruluşları ile ilişkiye geçmek istediği kaydedildi.

Spiegel Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Oehme'nin vize almaksızın ülkeye giriş yapmasına izin verdiğini belirtti. Vize almadan Irak'a seyahat edenler bir yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

AfD'li bir grup milletvekili Suriye'de

AfD'li bir grup milletvekili bu hafta başında Suriye'ye gitmişti. Ziyarete Alman Federal Meclisi milletvekilleri Frank Pasemann, Jürgen Pohl, Udo Hammelgarn ve Harald Weyel'in yanı sıra Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Meclisi'nden Christian Blex ile Thomas Röckemann katılmıştı.

Ziyaretin ilk gününde Suriye Meclis Başkanı Hammuda Sabbağ ve Suriye Başmüftüsü Ahmet Bedrettin Hassun'un da aralarında bulunduğu farklı dini cemaatlerden temsilcilerle görüşen vekiller Esad rejiminin üst düzey temsilcilerinden biri olan Ulusal Barıştan Sorumlu Devlet Bakanı Ali Haydar ile bir araya gelmişti. AfD'li vekiller Suriye'deki durumu yerinde görmek ve Almanya'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme olanaklarını araştırmak için Şam'a gittiklerini duyurmuştu.

Spiegel: AfD'ye Suriye ziyaretinde Rusya yardım etti

Der Spiegel Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti güvenlik birimleri ve AfD'ye dayandırdığı haberde, AfD'li vekillerin Suriye ziyaretinin Rusya'nın yardımıyla gerçekleştiğini ileri sürdü. AfD'li siyasetçilerin Şubat ayı başında Kırım'a gerçekleştirdiği ziyarette bağlantıların sağlandığı bilgisine yer verildi. Spiegel haberle ilgili olarak Suriye'deki vekillere ulaşamadığını belirtirken AfD sözcüsünün Rusya'nın vekillere ziyaret için yardım ettiği haberlerini "tamamen spekülasyon" diye nitelendirdiği ifade edildi.

AfD'li vekillerin Suriye ziyaretine başta Alman hükümeti olmak üzere diğer siyasi partilerden de tepki gelmişti. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert İdlib, Halep ve Doğu Guta'daki sivillerin durumuna değinerek "Bu acılar, Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından emrediliyor ya da bu acıların yaşanmasına göze yumuluyor. Bu rejimle yakınlaşanlar kendi kendilerini diskalifiye ediyor demektir" diye konuşmuştu.

AFP/ HT, HS

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