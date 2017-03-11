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Dünya

Spiegel: Abdullah Öcalan'ın resminin de olduğu 33 PKK sembolü Almanya'da yasaklandı

PKK, Almanya’da 22 Kasım 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor

11 Mart 2017 15:42

Alman Spiegel dergisinin haberine göre İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, eyalet içişleri bakanlıklarına ve senatörlüklerine gönderdiği yazıyla, aralarında Abdullah Öcalan'ın resminin de olduğu 33 PKK sembolü ülkede yasaklandı. Yasaklı semboller arasında YPG’nin flaması da bulunuyor.

El-Cezire'nin haberine göre,İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, eyalet içişleri bakanlıklarına ve senatörlüklerine 2 Mart'ta 5 sayfalık yazı gönderdi. Bu göre aralarında Abdullah Öcalan'ın resminin de olduğu 33 PKK sembolünü barındıran bayrak ve flamalar ülkede yasaklandı. Yasaklı semboller arasında PKK'nın Suriye kolu YPG’nin flaması da bulunuyor.

Habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, sarı-yeşil fon üzerindeki Öcalan fotoğraflarının Almanya’da yasaklı olan PKK'ya desteği artırma potansiyeline dikkat çekilirken, yasaklı sembol ve logoların da listesi bulunuyor.

PKK Almanya’da 22 Kasım 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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