Spermlerde ‘sınıf’ ayrımı

Hindistan’da yukarı kasttan bir kadın, eğer aşağı kasttan erkeğin bağışladığı spermle hamile kalırsa bunu hayatıyla ödüyor.

Hindistan’da çocuksuz ailelerin yapay döllenme yoluyla çocuk sahibi olma arzusu “kast sistemi” bariyerine çarptı. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, aileler için, yapay döllenmede kullanılan bağışlanmış spermin toplumsal kökeni hayati önem taşıyor. Toplumsal katmanların kesin çizgilerle ayrıldığı Hindistan’da, yukarı kasttan bir kadın eğer aşağı kasttan erkeğin bağışladığı spermle hamile kalırsa bunu hayatıyla ödüyor. Çünkü ailesi kadının bedeninin kirlendiğine hükmediyor.

Bağışlanan spermin sınıfsal kökeni gizli tutulmasına karşın, geleneklerin ağır baskısı altındaki aileler bu konuda fanatik bir tutum sergiliyor ve aile kökenini bilmediği spermle çocuk sahibi olmaktansa, tedaviden vazgeçiyor.

Hindistan’ın az gelişmiş eyaletlerinden Bihar’da bir sperm bankası bulunan Dr. Saurav Kumar, “Spermin kime ait olduğu konusunda aileler o kadar çok ısrarcı oluyor ki, biyolojik babayı biliyorsak söylemek zorunda kalıyoruz” dedi. Başka bir doktor da “Aileler, sperm sahibinin kastını ve dinini öğrenmek istiyor. Biz de bu sorgulamadan kurtulmak için sperm ve yumurta eşlemesini kast, din, IQ ve fiziki görünüş gibi etkenlere göre kendimiz yapıyoruz” açıklamasını yaptı.