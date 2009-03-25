Spermde 'kriz indirimi'

ABD'de bir sperm bankası, ekonomik krizden etkilenen müşteriler için promosyon başlattı.



ABD'nin en eski sperm bankalarından Xytex International sözcüsü Danielle Moores, "Krizi iliklerimize kadar hissettiğimiz bu ortamda, çocuk sahibi olmak için çözüm arayan ailelerin her doları sayılı" diyerek, sperm satışında 200 dolara varan indirim yaptıklarını söyledi.



Stoklarında "seçilmiş" donörlerden alınan önemli miktarda sperm bulunduğunu belirten Bayan Moores, 385 ila 585 dolara sattıkları spermleri başlattıkları promosyonla 250 ila 350 dolara satacaklarını kaydetti.



Xytex firması ayrıca, sperm yoğunluk oranının daha az önemli olduğu mikro-enjeksiyon yöntemiyle döllenmek için uygun sperm numunelerini de 290 ila 390 dolara satıyor.

