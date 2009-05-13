Sperm bankası çocuğu ilahiyatçıları böldü

Oyuncu Leyla Bilginel’in sperm bankası aracılığıyla çocuk sahibi olması, tiyatrocu Güner Özkul’un da aynı yöntemle hamile kalmayı seçmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yönteme karşı. Ama Prof. Beyza Bilgin gibi bazı ilahiyatçılar, bunun böbrek naklinden farksız olduğunu iddia ediyor.



Hürriyet'in haberine göre; Diyanet Fetva Hattı, sperm bankası yoluyla çocuk sahibi olma konusunda, “Caiz değil, zinaya benziyor” yorumu yaparken, Türkiye’nin ilk kadın vaizi Prof. Dr. Beyza Bilgin, “Zina yasaktır ve birine ihanettir. Bu böbrek nakli gibi bir şey. Allah buna izin vermek istemeseydi, bu yolu kapalı tutardı” dedi.



Prof. Bilgin’in değerlendirmesi şöyle:

“Kesin, kararlı, güvenli konuşacak kadar bilgili değilim, ama bu bir vakıa. Allah izin vermek istemeseydi bu yolu kapalı tutardı. Bu yolu açık tuttuysa sadece kötüye kullanılmasını istemez. Bu üremek için bir yol. Allah bizim soyumuzun kesilmesini istemiyor ki. Ama bu yoldan ne derece faydalanalım onu iyi ve sorumlulukla düşünmemiz lazım.”



Çocuk babasını öğrenebilir



“Günümüzde kadınlar geç evlendikleri için çocuk sahibi olamayacağına ilişkin paniğe kapılıyorlar. Bu nedenle alternatif yol arıyorlar. Sperm alınan adam bundan vazgeçmiş ve buna da sahip çıkmıyor. Böbrek nakli gibi bir şey. Kayıtlar belli. Çocuk büyüdüğü zaman tahkik edebilir.”



'Doğacak çocuk sorunlu olur'



Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Akdemir, sperm bankası ile bebek sahibi olma yöntemini, “dinen ve ahlaken caiz” bulmadığını belirterek şunları söyledi:

“Doğacak çocuk sorunlu olur. ‘Benim babam kim’ dediğinde ‘buzdolabında bekleyen spermdi’ mi diyeceksiniz. Her şey makineleşir.”

