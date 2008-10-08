Spekülatörlerin batırdığı ülke

İzlanda'da 'topyekün iflas' ihtimali bizzat başbakan Geir Haarde tarafından duyuruldu. İrlanda Başbakanı Haarde, televizyonda halka hitaben yaptığı konuşmada, bankacılık krizinin ulusal güvenlik için bir tehdit haline geldiğini söylerken bu krizin "ülkenin iflası" tehlikesini beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.



Finans kurumlarını sert bir dille suçlayan İzlanda Başbakanı, ülkenin ulusal gelirini kat kat aşan oranlarda riskler aldıklarını belirtti.



Daha öncede uyarmıştı



İzlanda Başbakanı Haarde, nisan ayında yaptığı açıklamada durumun kötü gidişine dikkat çekerek spekülatörleri ülke ekonomisine saldırmakla suçlamıştı.



Ekonomilerinin fonlar ve spekülatörler tarafından hedef haline getirildiğini belirten Haarde, fonların her şekilde kar etmek istediklerini ifade ederek, "vurarak, çalarak veya dolandırarak... Fark etmiyor" demişti.



Tüm ülke iflasın eşiğinde



İzlanda'nın mali sisteminin çok üzerindeki riskler mevcut durumda tüm ülkeyi iflasın eşiğine getirdi.



Geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük üçüncü bankası olan Glitnir'e el koyan İzlanda hükümeti, bugün de en büyük ikinci bankası Landsbanki'ye el koydu. Hükümet ayrıca sektörün en büyüğü olan Kaupthing'a 500 milyon euro kredi verdi.



Rusya yardıma koştu



İzlanda'nın yaşadığı sıkıntının ardından bu ülkeye ilk elini uzatan Rusya oldu. İzlanda hükümeti, Rusya’nın İzlanda Merkez Bankası’na 4 milyar euroluk kredi vereceğini duyurdu. İzlanda Başbakanı Geir Haarde de Rusya'dan alacakları bu kredinin koşullarını görüşmek için yetkililerin Moskova'ya gideceğini açıkladı.



İzlanda’nın para birimi Kron, krizle birlikte başlayan süreçte yüzde 35 değer kaybetti.



En önemli geçim kaynağı balıkçılık



300 bin kişinin yaşadığı İzlanda'nınn en önemli geçim kaynağı balıkçılık. İhracat gelirinin yüzde 70'ini bu sektör oluştururken toplam işgücünün yüzde 6'sı istihdam ediliyor. Ancak özellikle son 10 yılda balıkçılık haricindeki ekomomik aktivitelere de önem veren İzlanda, yazılım endüstrisi, bioteknoloji ve finans konusunda da önemli adımlar atmıştı.



